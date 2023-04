Rallye, kitesurf et vélo dans les dunes : les sports extrêmes du Qatar

Par Laila Humairah, Aadel Haleem & Didier Burnod

Des rallyes de voitures au cyclisme dans les dunes en passant par le trekking dans le désert, le Qatar a beaucoup à offrir aux amateurs d'adrénaline qui cherchent à repousser les limites de l'endurance humaine et à mettre leur mental à l'épreuve des éléments ou à ceux qui espèrent simplement assister à des épreuves de sports extrêmes à couper le souffle.

Le Rallye international du Qatar est la deuxième étape du Championnat FIA des Rallyes du Moyen-Orient 2023, qui en compte six. Pour cette deuxième édition, les organisateurs locaux disent avoir apporté de légers ajustements au circuit et rendu le tracé plus compact pour améliorer ce qui, selon eux, est déjà l'un des rallyes les plus importants de la région.

"Le terrain, le plus souvent, c'est un mélange de gravier, de sable, de sections rocheuses, de pierres... On ne sait jamais à quoi s'attendre au Qatar," explique Stanley Da Silva, commissaire en chef de la Fédération des sports auto et moto du Qatar.

Cette épreuve épuisante de trois jours met les pilotes, mécaniciens et voitures à rude épreuve. C'est pour cela que la Fédération internationale de l'automobile (FIA) veille à ce que toutes les courses soient organisées de manière sûre et responsable.

"On s'occupe des vérifications techniques et on doit veiller à ce que toutes les voitures passent par les contrôles de sécurité requis, après quoi elles sont approuvées pour la course," ajoute Stanley Da Silva.

Raivis Kucers, mécanicien de l'équipe Sports Racing Technologies

"La voiture peut revenir en parfait état ou alors, déchiquetée ; donc, il faut savoir faire face," assure Raivis Kucers, mécanicien de Sports Racing Technologies (SRT), une équipe professionnelle de sport automobile qui a fini deuxième et troisième lors de cette édition 2023.

Son travail consiste à examiner ses voitures avant qu'elles ne soient présentées aux commissaires techniques. Le reste de l'équipe pose les autocollants et procède au nettoyage et aux derniers contrôles de sécurité avant la course.

S'ensuivent d'autres vérifications opérées par les commissaires. "Leur tâche principale consiste à vérifier que les indicateurs de sécurité sont corrects et fonctionnent, que les sièges sont sûrs et en bon état et que les ceintures de sécurité, les réservoirs de carburant, les extincteurs, les voitures sont sûres pour prendre le départ du rallye," indique Karmo Uusmaa, délégué technique de la FIA.

Une voiture de rallye dérape dans un virage lors du Rallye international du Qatar

"Le rallye, ce n'est pas comme la conduite sur les routes classiques où l'on roule à 60 km/h : il faut parfois, rouler pied au plancher dans des zones où tout peut arriver ; il peut se passer quelque chose qui peut conduire à un accident," fait remarquer Karmo Uusmaa. "L'objectif, c'est que chaque fois qu'il se produit quelque chose, le pilote et le copilote présents dans la voiture s'en sortent sans être blessés," souligne-t-il.

Le Rallye international du Qatar remonte aux années 1970, mais le manager de l'équipe SRT Arturs Priednieks constate un intérêt grandissant pour cette compétition.

"La première année, on a aligné trois voitures ; l'an dernier, quatre et cette année, six ; donc on se développe ici," dit-il avant d'ajouter : "Je pense que la Fédération des sports mécaniques du Qatar fait un travail fantastique pour promouvoir le rallye et ce type de sports dans la région, c'est clair que c'est en plein essor."

"L'environnement qatari est très exigeant, très dur," renchérit-il, "donc on doit préparer les voitures de manière spécifique. Les terrains sont rapides et parfois, redoutables : donc c'est un rallye intéressant, mais les pilotes doivent être très prudents et les voitures, bien préparées," affirme-t-il.

Quand la poussière soulevée par les voitures de rallye est finalement retombée, le pilote qui a remporté son 17ème Rallye du Qatar - et son quatrième consécutif - n'était autre que le Qatari Nasser Al-Attiyah.

Un spot "incroyable" pour le kitesurf

Les eaux qui entourent le Qatar offrent des conditions idéales pour la pratique du kitesurf, un sport intense qui permet aux compétiteurs de sauter et de tourner dans les airs, au-dessus de la mer, en étant soumis à des vents forts.

À l'image des rallyes, le kitesurf est depuis peu, en plein essor dans la région. "Le Qatar est un endroit extraordinaire pour le kitesurf," fait remarquer Rashid Almansoori, un athlète et entraîneur de kitesurf et PDG de Salty Kites. "C'est une péninsule, donc le pays est entouré d'eau : on a différents types de spots : des eaux plates pour les débutants, des vagues pour les waveriders, de grands lagons... C'est un endroit idéal et sûr pour apprendre le kitesurf," estime-t-il.

"Le kitesurf, c'est un sport extrême, mais on peut aussi le pratiquer simplement pour se déplacer sur l'eau," poursuit-il. "Je peux le comparer à la conduite automobile : au volant, on peut conduire en toute sécurité, sans action, sans faire de dérapages, mais on peut aussi faire des choses folles, c'est la même chose pour le kitesurf," décrit-il.

Rashid Almansoori, athlète et entraîneur de kitesurf

"Être en contact avec la nature, utiliser le vent, c'est une chose incroyable," s'enthousiasme Rashid Almansoori. "Vous pouvez profiter de la nature en vous servant de la force du vent, sur l'eau, en sautant haut, en faisant des figures : le kitesurf est un sport extraordinaire qui vous permet de vivre au contact de la nature," insiste-t-il.

Le kitesurfer a représenté le Qatar au GKA Kite World Tour 2023 dont le coup d'envoi a été donné à Fuwairit Kite Beach. "C'était vraiment un plaisir pour moi, de concourir pour mon pays et d'être le seul Qatari à participer à cette compétition," raconte-t-il.

Rashid Almansoori répond à Qatar 365

"Le GKA World Tour est un championnat de dimension mondiale auquel participent tous les champions internationaux, j'ai beaucoup appris des champions du monde et j'aimerais un jour, atteindre leur niveau et être l'un des premiers kitesurfeurs mondiaux," confie-t-il.

L'Al Adaid Desert Challenge

Ces dernières années, les courses d'endurance ont gagné en popularité dans le monde entier et au Qatar, les organisateurs ont encore relevé ces défis, d'un cran.

Dans le sud du pays, le désert de Sealine est le point de départ du Al Adaid Desert Challenge, l'épreuve probablement la plus éprouvante du calendrier cycliste tout-terrain au Qatar.

Le tracé de la course organisée par Qatar Cyclists s'étend sur 40 km dans le désert, franchit huit dunes et se déroule par tous les temps, sur un terrain mixte de sable et de gravier.

Des participants du Al Adaid Desert Challenge 2023

Les participants peuvent rallier l'arrivée en pédalant, en courant ou en faisant les deux. Ils doivent affronter les éléments et tenter de remporter une bataille sur eux-mêmes. Ceux qui y parviennent savourent le sentiment d'avoir accompli un exploit.

"La première dune, ça allait ; mais la deuxième, j'ai dû m'arrêter et vider mes chaussures parce qu'elles étaient remplies de sable," raconte Vicki Allan, une concurrente. "J'avais décidé de faire la course tranquillement et de pousser le vélo pour monter en haut des dunes," dit-elle avant d'ajouter : "Quand je suis arrivée à la troisième, je me suis dit que je me sentais bien, alors j'ai continué comme ça et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment adoré."

Une telle appréciation est une victoire pour les organisateurs du Challenge qui espèrent non seulement attirer de nouveaux participants, mais aussi les inciter à renouveler l'expérience.

"Le Qatar se distingue dans tous les sports : le cyclisme, la natation, le football et tout autre sport," estime Hamad Al Jaaidi, entraîneur et athlète de Qatar Cyclists. "En tant qu'organisateurs, nous sommes ravis de voir des gens du monde entier participer à cette course et découvrir notre pays à vélo," assure-t-il.

Que ce soit sur deux roues ou à pied, le Al Adaid Desert Challenge se rapproche un peu plus d'une course internationale de premier plan.