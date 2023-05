La Roumanie déploie deux nouvelles batteries de défense anti-aérienne PATRIOT

Par Euronews avec AFP

Dans le contexte de regains de tensions à l'Est de l'Europe, la Roumanie a décider de renforcer ses défenses aériennes avec deux batteries supplémentaires de missiles américains PATRIOT.

Il s'agit ainsi du quatrième système de protection aérienne déployé dans ce pays voisin de l'Ukraine. L'état major est convaincu de ses avantages.

Selon le Lieutenant Colonel Cezar Dedu, du régiment spécial de missiles PATRIOT, "l'une des particularités de ce système est qu'il possède une capacité anti-balistique que la Roumanie et l'armée roumaine n'ont jamais eue jusqu'à l'arrivée du système PATRIOT. C'est très complexe, il repose sur beaucoup de technologie numérique, beaucoup d'informations, les radars sont très puissants et c'est pourquoi les cibles sont très faciles à atteindre. Il a la possibilité de décider, et de proposer à ses utilisateurs, quel type de missile utiliser contre un certain type de cible. C'est un énorme pas en avant en avant par rapport aux systèmes de défense aérienne que l'armée roumaine avait dans son équipement jusqu'à il y a quelques années"

Des centaines de soldats roumains ont été formés aux États-Unis dans le cadre du contrat PATRIOT. Ces chiffres devraient augmenter avec l'achat de missiles supplémentaires prévus en 2026.