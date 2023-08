Les États-Unis donnent leur accord pour la vente de missiles israéliens Arrow 3 à l'Allemagne

Les États-Unis ont donné leur accord à la vente du système israélien de défense antimissiles Arrow 3 à l'Allemagne. Il s'agit du plus contrat de défense jamais signé par Israël.

C'est le plus gros contrat de défense jamais signé par Israël. Les Etats-Unis ont donné leur accord à la vente du système israélien de défense antimissiles Arrow 3 à l'Allemagne. Celui-ci permet d'intercepter des engins au-dessus de l'atmosphère avec une portée qui pourrait aller jusqu'à 2 400 km.

"L'approbation de la vente du système Arrow 3, qui a été donnée par les Américains, est une chose importante sur la voie de la mise en œuvre de l'accord entre Israël et l'Allemagne. Le système Arrow 3 est le système le plus avancé de son genre au monde. Un développement conjoint d'Israël et des États-Unis, et ce système, avec notre aide, assurera la défense de l'Allemagne" a déclaré Yoav Gallant, le Ministre de la Défense israélien.

Le système Arrow est développé en collaboration avec le constructeur d'avions américain Boeing. L'Allemagne veut se doter de ce système de défense dans le cadre de son réarmement décidé après l'invasion russe de l'Ukraine. Berlin a même lancé en octobre dernier un projet de défense anti-aérienne européen qui a séduit jusqu'à présent au moins 17 pays.