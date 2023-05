Qui sont ces pirates informatiques néophytes appelés script kiddies ?

De jeunes pirates informatiques appelés script kiddies sont capables de faire des ravages en utilisant des scripts prêts à l'emploi pour attaquer les réseaux informatiques. Nous plongeons dans leur monde pour mesurer l'ampleur du phénomène.

Script Kiddies - ou Skiddies - est le terme utilisé par les professionnels de la sécurité sur Internet pour décrire les jeunes pirates qui utilisent des programmes prêts à l'emploi pour attaquer les réseaux informatiques.

Bien qu'ils n'aient pas les compétences de leurs homologues plus expérimentés, la facilité avec laquelle ils peuvent lancer des attaques fait d'eux, une véritable menace cyber.

Prise de contrôle de comptes WhatsApp

"Ces enfants qui aujourd'hui, sont des pirates informatiques ont vraiment, au sens propre, la capacité de faire ou de défaire notre monde," indique Alexander J. Urbelis, avocat spécialiste de la cybersécurité chez Crowell & Moring LLP. "Nous devons être absolument sûrs," poursuit-il, "de les éduquer et de les nourrir au plan intellectuel, de la bonne manière."

Un jeune Skiddie nous explique anonymement comment tout a commencé pour lui. "J'ai commencé à pirater, pas de la manière habituelle qui consiste d'abord à expérimenter des tricheries," fait-il remarquer.

"J'avais environ 12 ans et un jour, un ami en ligne avec qui je discutais m'a dit : 'J'ai trouvé un petit programme très intéressant et je veux l'essayer.' Il a entré mon numéro de téléphone dans ce compte et il a pu prendre totalement le contrôle de mon WhatsApp, il a pu écrire des messages à tous mes amis et dire toutes ces choses stupides," raconte le jeune homme avant de préciser : "C'est une technique qui permet de prendre totalement le contrôle d'un compte qui n'est pas le vôtre."

"Je lui ai demandé : 'Comment as-tu réussi à faire ça ?' Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me le dire et que c'était lié à son logiciel," explique-t-il. "C'est à partir de ce jour-là que je me suis intéressé au piratage informatique," dit-il.

Manque d'empathie

Selon Kelli Dunlap, psychologue clinicienne et conceptrice de jeux, l'attrait du piratage réside souvent dans le simple désir de s'amuser.

"Quand les enfants se livrent à des actes de piratage, il y a un petit manque d'empathie," fait remarquer la spécialiste. "Ils veulent être différents, s'individualiser, divertir les gens, y compris eux-mêmes et leurs amis, en faisant quelque chose de méchant ou d'inattendu," décrit-elle.

Ghost Exodus, ancien "Black Hat hacker" devenu militant dans l'humanitaire Euronews / Kaspersky

Ghost Exodus est un ancien "Black Hat hacker" devenu militant dans l'humanitaire. Il nous montre un programme prêt à l'emploi dédié au piratage qui est facilement disponible. "Cet outil est totalement autonome, il s'agit essentiellement d'un cadre de test de réseau / pénétration," précise-t-il.

"On peut le considérer comme un couteau suisse, il peut forcer tous les services connectés, il ne nécessite pas beaucoup d'intervention de la part de l'utilisateur," fait remarquer le pirate repenti.

"Donc, même si vous ne savez pas comment faire ces choses par vous-même, vous pouvez utiliser un script autonome pour exécuter ces choses à votre place et le résultat final sera ce que vous attendez," assure-t-il.

Argent facile

Les Script Kiddies sont motivés par la multiplication des opportunités, estime Christian Funk, membre de l'équipe mondiale de recherche et d'analyse (GReAT) de Kaspersky en Allemagne. "Les script kiddies sont en recrudescence depuis 5 ou 6 ans, en raison de la sophistication accrue de la cybercriminalité, de la hausse du nombre de ransomwares," affirme l'expert. "C'est un moyen facile pour les gens de se faire de l'argent," fait-il remarquer.

De plus, l'interconnexion croissante de nos systèmes augmente notre vulnérabilité, d'après l'Américain Mike Jones, chercheur en cybersécurité et ex-membre du groupe Anonymous. "Aujourd'hui, les piratages se font sur un terrain plus vaste car nous avons plus de technologie connectée : les réfrigérateurs, les aquariums ou encore les systèmes de chauffage," énumère-t-il.

"Avant internet, les systèmes de chauffage et de climatisation n'étaient pas connectés : aujourd'hui, on peut fermer un hôpital entier, comme on l'a vu sur la côte Est [des États-Unis] avec un ransomware," explique-t-il avant de conclure : "Donc les attaques et leur caractère fatal ne cessent de s'aggraver."