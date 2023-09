Mobilisation pour le climat à New York avant l'Assemblée générale de l'ONU

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté, dimanche 17 septembre, dans les rues de New York, réclamant plus d'actions contre le changement climatique, deux jours avant l'ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU).

Des manifestants de quelque 700 organisations et groupes d'activistes se sont réunis, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire "Biden, mets fin aux énergies fossiles", "Les énergies fossiles nous tuent" ou encore "Je n'ai pas voté pour les incendies et les inondations".

Le président américain, Joe Biden, figure notamment sur la liste des dirigeants mondiaux qui se retrouveront à partir d'aujourd'hui à l'ONU pour l'AGNU, dont l'ouverture officielle est prévue mardi.