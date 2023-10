X teste une formule d'abonnement pour les nouveaux utilisateurs néo-zélandais et philippins

X indique que cette nouvelle méthode d'abonnement baptisée "Not A Bot" vise à réduire les spams, les faux comptes, et l'activité des robots.

X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, fait dorénavant payer 0,94 euro par an aux nouveaux utilisateurs de Nouvelle-Zélande et des Philippines pour utiliser des fonctions clés, telles que tweeter, répondre, aimer.

Cette nouvelle formule d'abonnement a été baptisé "Not a bot" (ndlr : bot est la contraction de robot, et désigne une interface pour faciliter le dialogue entre un service et un consommateur), et "a été mis au point pour soutenir nos efforts déjà considérables visant à réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l'activité des robots", explique X dans un communiqué.

"Cela permettra d'évaluer une mesure potentiellement puissante pour nous aider à lutter contre les bots et les spammeurs sur X, tout en équilibrant l'accessibilité de la plateforme avec le faible montant des frais. Dans le cadre de ce test, les utilisateurs existants ne sont pas affectés", ajoute l'entreprise.

La souscription à cet abonnement permettra aux nouveaux utilisateurs de Nouvelle-Zélande et des Philippines d'avoir accès à des fonctions clés telles que tweeter, liker, répondre ou encore retweeter.

Cela signifie que les utilisateurs qui choisissent de ne pas bénéficier de ce service ne peuvent que lire des messages, regarder des vidéos et suivre des comptes.

Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter pour 41 milliards d'euros en octobre de l'année dernière, la valeur de l'entreprise s'est effondrée et les recettes publicitaires ont chuté d'environ 50 % en juillet.

Il a licencié plus de la moitié des 7 500 employés de Twitter dans le but de réduire les coûts, lorsqu'il a pris le contrôle de la plateforme.

En juillet, le patron de SpaceX et de Tesla a rebaptisé Twitter de la lettre "X" dans le but de transformer l'entreprise en une "application universelle", qui inclurait des fonctions telles que des services de paiement en plus du réseau social.

Le mois dernier, lors d'une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Elon Musk a fait allusion à la possibilité de faire payer tous les utilisateurs. Il a déclaré que faire payer "quelques dollars ou quelque chose comme ça" pour les comptes pourrait limiter la création de nouveaux comptes de robots.

"Chaque fois qu'un créateur de bot voudra créer un autre bot, il aura besoin d'une nouvelle méthode de paiement", a-t-il expliqué.

En avril, X a commencé à faire payer les utilisateurs 11 euros par mois pour le service X premium blue tick. Toutefois les bots restent un casse-tête pour l'entreprise.