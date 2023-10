Ventes massives chez Google : le géant de la technologie perd la valeur de Disney en une nuit

Par Euronews avec Reuters

Les actions d'Alphabet, la société mère de Google, ont perdu près de 10 % après la publication des résultats de l'entreprise.

La chute brutale des actions d'Alphabet Inc. mercredi a fait disparaître plus de 157 milliards d'euros de la valeur de marché de l'entreprise, selon Dow Jones Market Data.

Cela signifie qu'Alphabet, la société mère de Google, a perdu plus que l'ensemble des capitalisations boursières de Nike (157,58 milliards de dollars) ou de Disney (147,46 milliards de dollars) en termes de valorisation au cours de la nuit, selon Marketwatch.

Il s'agit également de la cinquième plus forte baisse de la valeur boursière d'une entreprise américaine en une journée.

Les actions d'Alphabet ont perdu 9,5 % après que l'entreprise a publié de bons chiffres, dépassant principalement les attentes du trimestre précédent, à l'exception des bénéfices de l'informatique dématérialisée (cloud computing), qui étaient loin d'être attendus. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 266 millions de dollars, alors que les estimations tablaient sur 434 millions de dollars.

Les chiffres suggèrent que la croissance de l'unité "cloud" d'Alphabet est tombée à son plus bas niveau en trois ans, ce qui est particulièrement décevant par rapport au succès relatif de Microsoft, alors que les géants de la technologie font la course pour gagner de l'argent, grâce à l'intelligence artificielle générative.

La croissance de l'unité "cloud" d'Alphabet a été freinée par sa forte exposition aux petits clients.

"L'entreprise est plus exposée aux clients à forte croissance et aux startups, qui ont été plus agressifs dans leurs efforts de contrôle des coûts", affirme Ali Mogharabi, analyste chez Morningstar.

Les pertes d'actions suggèrent que les investisseurs craignent que l'accent mis par Alphabet sur les startups et le ralentissement du déploiement des services d'IA ne retardent l'augmentation des bénéfices provenant de la nouvelle technologie.