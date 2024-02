Un message dans une bouteille, une amitié née entre l'Italie et les Baléares

Par Euronews

Un enfant de 11 ans jette une bouteille à la mer aux Baléares, son message retrouvé en Italie.

PUBLICITÉ

Un message dans une bouteille. Cela ressemble à un conte pour enfants, et c'est pourtant ce qu'un Italien a trouvé lors d'une promenade sur sa plage préférée.

Dario Grande, résidant de Bacoli : "J'ai établi une relation exclusive avec la mer, comme si elle était une amie avec qui se confier, avec qui trouver aussi des réponses. Cette relation a perduré jusqu'à mes 38 ans et encore aujourd'hui, je crois que la mer est ma meilleure amie."

La surprise est arrivée des îles Baléares. Le message inattendu était signé d'un enfant de 11 ans qui raconte ses passions.

Lucas Panamera, Euronews : "Environ 2 000 milles marins et 3 mois plus tard, une bouteille confiée à la mer des îles Baléares arrive sur cette plage. À l'ère de la communication rapide et éphémère d'Internet et des réseaux sociaux, le message dans la bouteille a une saveur particulière pour celui qui l'envoie et pour celui qui le reçoit."

La chance a voulu qu'après ce long et tortueux voyage, la bouteille et son message arrivent précisément dans les mains de Dario,

Dario Grande, Resident of Bacoli : "Je cherche souvent des réponses dans la mer et lire une lettre envoyée par un enfant, c'est comme si la mer m'avait donné une réponse forte." - "Un message très clair écrit par un enfant de 11 ans et cela m'a vraiment beaucoup ému."

Le monde est aujourd'hui petit et Dario a réussi a entrer en contact avec les parents du petit garçon.

Dario Grande, Resident of Bacoli : "Le père, en plus de me remercier, a tenu à souligner l'importance de maintenir une correspondance avec l'enfant à travers les lettres, la correspondance postale, il m'a écrit 'old-school'. En plus de respecter beaucoup cela, je pense que c'est vraiment là le sens de tout cela."

Aux yeux de Dario, le message de la bouteille est le début d'une longue amitié, pas de celles des contacts virtuels sur les réseaux sociaux.

Dario Grande, Resident of Bacoli : "Mon espoir est d'aller un jour à Majorque, de le rencontrer, de lui serrer la main et de lui raconter un peu ma vie, ma terre, qui est probablement très similaire à la sienne, avec les mêmes couleurs, les mêmes paysages, la même mer."

De là où Dario se tient, Baléares sont à peine à 850 kilomètres à vol d'oiseau.