Euro 2024 : la Turquie s'impose, le Portugal évite de justesse le match nul

Euro 2024 : la Turquie contourne le piège géorgien (3-1), les Portugais évitent le match nul face aux Tchèques (2-1).

Malgré la pluie sur Dortmund et les échauffourées entre supporteurs avant le match, la sélection turque a réussi mardi soir à prendre la tête du groupe F en battant la Géorgie 3 à 1, elle qui s'était qualifiée in extremis à l'Euro face aux Grecs après une séance de tirs au but. Il s'agissait du tout 1er match de la Géorgie dans un grand tournoi international majeur.

Dans l'autre match du jour, le Portugal est parvenu in extremis à s'imposer face aux joueurs tchèques 2 à 1. A la reprise, c'est la République tchèque qui a pris l'avantage en marquant son premier but. Le Portugal égalisera quelques minutes plus tard grâce à un but... tchèque marqué contre son propre camp. Il faudra attendre la 86e minute pour que les Lusitaniens se réveillent. Un premier but hors-jeu sera refusé avant que le jeune attaquant Francesco Conceiçao ne marque le but de la victoire finale. A noter que la star portugaise Cristiano Ronaldo est entrée mardi dans l'histoire : CR7 est devenu le premier joueur à disputer 6 éditions successives de l'Euro depuis 2004.

Les matchs de mercredi

Groupe B:

Croatie - Albanie (Hambourg, 15 heures)

Allemagne - Hongrie (Stuttgart, 18 heures)

Groupe A

Écosse - Suisse (Cologne, 21 heures)