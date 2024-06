L'IA au service des malades atteints de cancer

À l'Institut Curie à Paris, les ordinateurs peuvent désormais détecter les types de cancers

Un système d'IA est utilisé à l'institut Curie, pour identifier l'origine d'un cancer afin d'administrer le plus rapidement possible un traitement approprié. Plus la maladie est détectée tôt, plus les chances de guérison sont grandes.

Il y a quelques jours, Alain Vadell a reçu une nouvelle inattendue : l'IA venait de résoudre l'énigme de sa maladie.

Depuis deux ans, ce retraité luttait contre un cancer, mais il était impossible pour les médecins de déterminer l'organe d'où partait sa tumeur. L'ordinateur a réalisé ce qui semblait impossible.

A l'origine de cette technologie, le Dr Sarah Watson

Sarah Watson, chercheuse à l'Institut Curie Extrait Feed EBU

Le docteur Sarah Watson à l'origine du développement de cet outil de dépistage a elle même annoncé la bonne nouvelle au téléphone à son malade.

"Nous sommes absolument certains du diagnostic de votre maladie. Et le fait de classer cette maladie dans la famille des sarcomes ouvre la possibilité de traitements auxquels vous n'avez jamais bénéficiés auparavant. " a-t-elle expliqué.

À l'Institut Curie, le Dr Sarah Watson a conçu un algorithme à partir de dizaines de milliers de données compilées. Pour ses patients, c'est une révolution. Ceux qui ont bénéficié d'un traitement, ont vu tripler leurs chances de survie.

Deux cents IRM de cancers très agressifs ont notamment été réalisées sur des femmes.

"C'est le nerf de la guerre ! C'est le transfert de ces outils extrêmement mathématiques, de ces outils informatiques, vers les soins aux patients". Dr Sarah Watson Chercheuse à L'Institut Curie

La démocratisation de cette technologie à travers le pays, et plus largement dans le monder entier est un véritable défi et une source d'espoir.

Le cancer touche environ 430 000 personnes chaque année en France.