La Grèce, première nation européenne à rédiger un code de conduite pour l'utilisation de l'IA par les journalistes

PUBLICITÉ

Le nouveau code de conduite présenté par la Fédération panhellénique des associations de journalistes fixe le cadre et les règles d'utilisation de l'intelligence artificielle productive. Il s'agit du premier secteur professionnel en Grèce et de la première fédération journalistique en Europe à présenter un code de conduite pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui lie tous ses membres dans l'utilisation de ces technologies.

"Ce que nous pouvons dire pour que les gens comprennent, c'est qu'il faut avant tout de la transparence. C'est-à-dire que lorsqu'un article est entièrement issu de l'IA ou qu'une partie de son traitement est due à l'IA, il faut le préciser. En d'autres termes, le lecteur doit savoir que ce qu'il lit est le résultat de l'intelligence artificielle. Il doit y avoir un contrôle, un contrôle humain, car quelle que soit la sophistication des machines, la présence du facteur humain ne doit pas être remplacée et ne le sera jamais. En outre, d'autres dispositions très sérieuses et pionnières ont été introduites par l'Union, ce qui montre que les journalistes de notre pays, nos associations, ont beaucoup d'avance à la fois au niveau européen et mondial ", a déclaré à euronews Pavlos Marinakis, porte-parole du gouvernement.

En ce qui concerne la possibilité pour le gouvernement de légiférer sur cette question, Pavlos Marinakis indique que des discussions sont en cours avec les associations de journalistes "pour mettre à jour la législation existante sur la base du nouveau code de conduite. En effet, je pense qu'un code de conduite est une base nécessaire sur laquelle nous pouvons mettre à jour la législation, qui devrait prévoir ce qui se passera si les règles que les journalistes eux-mêmes ont établies ne sont pas respectées."

Pavlos Marinakis euronews

"Nous sommes au début d'un très long voyage, d'une technologie que je qualifierais de perturbatrice. Subversive non seulement pour le journalisme et les relations de travail, mais aussi pour la société dans son ensemble. Comme cela s'est produit avec d'autres avancées technologiques et d'autres changements technologiques majeurs, l'intelligence artificielle posera un certain nombre de problèmes au début. C'est pourquoi nous allons définir le paysage afin de mettre les choses en ordre, de les mettre en ordre et éventuellement d'avoir les armes pour faire face aux problèmes qui surgiront, parce qu'il y aura des problèmes. Il y aura des pertes d'emplois, il y aura de la désinformation, il y en a déjà", a déclaré Sotiris Triantafyllou, président de Posey, à euronews.

Cette image du site web xAI montre un champ de recherche pour le chatbot d'intelligence artificielle Grok, le jeudi 5 mai 2025. AP/AP

L'adoption du code par l'Association des propriétaires d'Internet est considérée comme une étape particulièrement positive. Si un journaliste constate qu'un média applique une pratique contraire au code, il doit s'adresser aux organes syndicaux. Pour la rédaction de ce code, un comité sur l'intelligence artificielle a été mis en place avec la participation d'experts du domaine, qui a achevé son travail à titre gracieux en l'espace d'un an environ. Selon le président de ce comité et professeur de droit, Spyros Vlachopoulos, l'idée de base de ce code est que l'intelligence artificielle est là pour durer, mais qu'elle ne doit pas remplacer le journaliste.

" Ce travailfixe les règles de base concernant les applications de l'IA, à savoir comment elles seront utilisées, de quelle manière et, surtout, quels sont les risques potentiels qui doivent être pris en compte. Dans le même temps, nous devons souligner qu'il s'agit également d'un bouclier pour le journaliste, c'est-à-dire que lorsqu'on lui demande d'utiliser l'IA d'une manière qui va à l'encontre des principes éthiques de base, il peut légalement refuser et être protégé, par exemple, d'un licenciement illégal ou abusif. L'IA est là pour rester. Elle est là pour aider. Mais elle n'est en aucun cas là pour remplacer le journaliste dans sa fonction. Il doit contrôler le produit de l'application de l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle dite productive, c'est-à-dire celle qui produit du texte, et contrôler également la fiabilité du support qu'il utilise", explique Spyros Vlachopoulos.

L'un des principes clés qui sous-tend le code est celui de la transparence, ce qui signifie que lorsqu'un journaliste utilise des outils d'intelligence artificielle, il doit y avoir un label à cet effet. Bien que le code de conduite appartienne à la catégorie des lois non contraignantes, c'est-à-dire à la common law, il a des conséquences juridiques, c'est-à-dire qu'il peut entraîner des responsabilités disciplinaires ou autres en cas de non-respect.

Pavlos Marinakis : les rapports publiés par les ONG sur la liberté de la presse en Grèce ne sont pas documentés

"Le rapport annuel de la Commission sur l'Etat de droit pour chaque pays, pour chaque Etat membre, est le miroir de chaque pays en ce qui concerne ces questions. Et c'est là que se reflète la vérité. Car contrairement à d'autres rapports, il y a de la documentation. Il y a de l'objectivité et il n'y a pas d'autres motifs. Nous avons lu le rapport d'une organisation non gouvernementale qui accusait la Grèce de choses qui sont l'inverse en Grèce. Par exemple, ils nous ont accusés de rendre la position des journalistes plus difficile en ce qui concerne la simple diffamation, alors que nous avons aboli ce délit il y a plus d'un an. Des choses qui sont évidemment contraires à la réalité, alors que la Commission reflète ce qui est vrai", a déclaré le porte-parole du gouvernement à euronews, faisant référence aux rapports qui ont été publiés sur la liberté de la presse en Grèce, ajoutant que les derniers rapports de la Commission européenne "reconnaissent les progrès de notre pays".

Pavlos Marinakis a également déclaré que la Grèce "a maintenant quatre recommandations sur toutes ces questions, contre six auparavant. Et disons que 18 pays en Europe ont plus de recommandations que la Grèce. Ainsi, l'image que certaines personnes ont essayé de créer en utilisant des rapports non documentés, et je me réfère aux députés européens de l'opposition, une très petite partie des médias contre notre propre pays, n'est pas la vérité. Je voudrais également dire quelque chose de politique : Il y a deux voies qu'un homme politique peut emprunter lorsqu'il représente son pays à l'étranger. L'une d'entre elles consiste à calomnier pour obtenir de petits avantages politiques. Nous l'avons vu avec des résolutions calomnieuses, avec des rumeurs sur des filles prétendument mortes à Evros, avec toutes sortes de choses qui ont été contredites par la réalité. Il y a un autre moyen : comprendre que vous représentez votre pays et pas seulement un parti ou un gouvernement. Et les choses positives qu'il a faites, vous pouvez les promouvoir en continuant à reconnaître ce que vous devez faire et plus encore".

Le logo de ChapGPT Matt Rourke/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Se référant aux mesures prises par le pays pour améliorer la situation de la liberté de la presse, le porte-parole du gouvernement a aussi souligné que "la simple diffamation, l'une des plus grandes demandes du monde journalistique, a été abolie, parce que le délit de simple diffamation était basé sur des poursuites judiciaires qui étaient profondément problématiques pour les journalistes. Nous avons considérablement modernisé notre cadre législatif. Il doit y avoir une injonction ex officio pour qu'une action puisse être intentée contre un journaliste. S'il y a un rappel, même lors de l'audience, l'action est retirée. Nous avons maintenant une télévision publique, l'ERT, dirigée par un président et un directeur général issus d'un processus d'APP, et non de la seule sélection d'un ministre ou d'un vice-ministre, dans ce cas avec la nouvelle loi sur la sélection des administrations dans le secteur public. Nous avons pris des mesures pour mettre en œuvre une série de garanties en faveur de la sécurité des journalistes. Nous avons augmenté les peines pour toutes les infractions qui sont également dirigées contre les journalistes, nous avons introduit un délit spécifique pour les menaces contre les journalistes sportifs et nous mettons en œuvre toutes les pratiques européennes en matière d'information et de formation des journalistes. Par exemple, toute personne se rendant dans une zone de guerre ou couvrant une catastrophe naturelle telle qu'un incendie doit bénéficier d'une formation adéquate et d'une protection des journalistes. La Grèce est donc un Etat qui va de l'avant et qui, tout en réussissant à revenir financièrement, devient un Etat sérieux avec une note d'investissement qui peut rendre cet argent aux personnes qui en ont été privées. C'est aussi un Etat de droit et non pas un Etat tel qu'il est présenté dans certains rapports non documentés". a-t-il conclu.