Portugal : le Black Hawk doit-il être utilisé pour les évacuations médicales ?

Il y a quinze jours, le ministre portugais de la Défense, Nuno Melo, a annoncé au Parlement que le gouvernement allait acheter quatre hélicoptères Black Hawk de fabrication américaine supplémentaires pour l'armée de l'air portugaise (FAP), qui seront déployés, entre autres, pour contribuer aux "urgences médicales".

Dans le cadre de l'audition spéciale sur la proposition de budget de l'État pour l'année prochaine, le ministre a déclaré que les appareils seraient "livrés à la fin du mois d'août 2026".

Cette annonce a suscité des critiques de la part du Syndicat des techniciens de l'urgence pré-hospitalière (STEPH), qui a estimé que l'appareil n'était pas adapté pour fournir une assistance dans le cadre des missions civiles menées par l'Institut national de l'urgence médicale (INEM).

Le Black Hawk, équipé de deux moteurs de près de 2 000 chevaux, peut transporter 12 passagers et est destiné à un large éventail de fonctions, y compris "l'intervention d'urgence", selon Lockheed Martin, société mère de Sikorsky, le fabricant de l'hélicoptère.

Tout en reconnaissant les mérites de l'appareil pour un usage militaire, le président de STEPH, Rui Lázaro, interviewé par Euronews, souligne que le Black Hawk n'est pas adapté aux urgences médicales, "surtout en raison de sa taille et de son poids". Un autre facteur négatif, selon lui, est le "temps qu'il met à décoller".

"Bien qu'il ait soutenu l'INEM ces derniers mois dans le cadre du service d'urgence médicale, il présente de sérieuses contraintes. Si ce modèle américain était adapté aux urgences médicales, il serait utilisé aux États-Unis et ce n'est pas du tout le cas", souligne Rui Lázaro.

Le responsable du STEPH ajoute que la taille de l'appareil a un impact sur la maniabilité des équipes de secours et leur capacité à se rendre dans les hôpitaux, ce qui influencera la rapidité et l'efficacité de l'assistance.

"Dans une commune de l'intérieur du pays, s'il y a un accident de tracteur dans un village, par exemple, le Black Hawk doit atterrir sur le terrain de football du centre ville et faire le reste du trajet, qui peut prendre 40 à 50 minutes, en ambulance, pour récupérer la victime et l'amener ensuite à l'hélicoptère", note-t-il. Le modèle d'avion qui dessert l'INEM est quant à lui "plus petit" et nécessite "moins d'espace", ce qui lui permet "d'atterrir sur les lieux d'un incident, juste à côté des victimes".

Rui Lázaro donne l'exemple de ce qui se passe au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où le même modèle d'hélicoptère utilisé au Portugal (Airbus H145) opère en toute proximité.

"Plusieurs fois, il se pose devant les maisons et l'équipe médicale sort pour récupérer la victime et l'emmener à l'hôpital. Avec le Black Hawk, c'est impensable", affirme-t-il.

Le ministre réagit au rapport de l'INEM

Le ministre de la Défense insiste sur le fait que les hélicoptères Black Hawk sont capables d'intervenir dans des opérations médicales d'urgence, citant un rapport de l'INEM dans lequel ces appareils sont loués pour leur "polyvalence".

"Il s'agit d'un excellent choix pour les opérations d'évacuation médicale en raison de ses capacités exceptionnelles et de sa polyvalence", peut-on lire sur une page du rapport de l'INEM montrée par Nuno Melo dans un post sur le réseau social X.

Le document, selon le ministre, considère dans la plupart des cas que le Black Hawk U60 "satisfait pleinement" ou "dépasse les normes attendues".

"Investir dans des équipements mis au service de la nation pour aider à surmonter les tragédies est une obligation d'un État digne de ce nom", écrit le ministre de la Défense dans la même publication.

Le rapport en question, affirme le président du STEPH, "ne fait que comparer les ressources aériennes de l'armée de l'air portugaise".

"Il compare même les avions moyens et lourds. Or, lorsque nous voulons choisir le modèle qui servira le service médical d'urgence, nous devons examiner tout ce que le marché a à offrir, tant sur le plan militaire que civil", déclare Rui Lázaro, expliquant que le rapport a été demandé "à un moment où l'armée de l'air a commencé à soutenir l'INEM, étant donné l'incapacité de l'INEM à garantir l'opération avec des aéronefs civils".

Lorsqu'il s'agit d'acquérir des avions pour le service médical d'urgence, d'autres options doivent être prises en compte, affirme le dirigeant du STEPH.

"Le modèle dont dispose actuellement l'INEM, qui est le plus utilisé au monde, a été conçu spécifiquement pour ce type de service, pour les patients aériens. Il est beaucoup plus avancé technologiquement et sert beaucoup mieux les gens. Surtout parce que, souvent, le fait de pouvoir atterrir dans des espaces plus restreints peut faire une différence de quelques heures dans ces transports émergents".

Certification civile ou militaire

Les hélicoptères Black Hawk ne peuvent atterrir que sur l'un des sept héliports hospitaliers certifiés pour ce type d'opération, a rapporté le journal Público la semaine dernière, citant une source de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), selon laquelle seule la piste de l'hôpital de Braga remplit les conditions requises.

"La longueur maximale de l'hélicoptère Black Hawk est de 19,76 mètres, ce qui est compatible avec la taille des plateformes des héliports de l'hôpital de Braga, de l'héliport de Loulé et de la piste ultralégère de Casalinho, à Pombal", a déclaré le bureau de communication de l'ANAC dans un courrier électronique envoyé à Público.

Cependant, le ministre de la Défense garantit que les Black Hawks sont exclus de la dimension civile supervisée par l'ANAC et qu'ils sont en mesure d'effectuer des opérations de sauvetage sur tous les héliports des hôpitaux, en vertu de la certification accordée par l'Autorité aéronautique nationale (AAN), soulignant qu'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises.

"Ces Black Hawks ont atterri sur plus de 20 héliports rien qu'au nord du Tage. C'est public et c'est sur vidéo. Je peux vous dire que, de jour comme de nuit, ils ont atterri sur 18 héliports et que, de jour, ils ont atterri sur 25", a déclaré Nuno Melo aux journalistes la semaine dernière, après la cérémonie du 50e anniversaire de la police judiciaire militaire à Oeiras.

Selon Euronews, les hélicoptères militaires peuvent atterrir n'importe où, y compris sur les héliports des hôpitaux, à condition que le commandant de l'équipage à bord estime que les conditions de sécurité sont réunies et que l'atterrissage est justifié.

La même source a également précisé que le personnel militaire de la FAP peut utiliser n'importe lequel des sept héliports hospitaliers actuellement en service, et pas seulement celui de Braga. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, aux premières heures du 28 août, lorsqu'un hélicoptère UH-60 Black Hawk a transporté un patient de l'aérodrome de Bragança à l'héliport de l'hôpital São João à Porto.

Euronews a également contacté l'ANAC pour plus de précisions, mais n'a pas reçu de réponse.

Le Portugal compte actuellement 37 hôpitaux publics dotés d'héliports, mais seuls sept d'entre eux sont certifiés pour le transport aérien de patients. En 2020, un plan de réhabilitation a été lancé pour moderniser ces infrastructures, mais la pandémie a freiné sa mise en œuvre et aucun progrès n'a été réalisé depuis.

L'armée de l'air portugaise reçoit un hélicoptère UH-60 Black Hawk, 10 octobre 2025 Ricardo Sousa Carreiro/Forca Aerea Portuguesa

"Sauver des vies" implique des "risques"

Avant la création de l'INEM, l'armée de l'air était chargée d'effectuer les évacuations aéromédicales dans tout le Portugal et, aujourd'hui encore, c'est cette branche des forces armées qui s'acquitte de ces tâches dans les archipels des Açores et de Madère.

Dans les milieux militaires, on part du principe que l'objectif de l'action d'urgence justifie l'intervention d'hélicoptères militaires.

"Lorsqu'il s'agit de sauver des vies, les hélicoptères militaires atterrissent là où on a besoin d'eux. Les héliports, les terrains de football, partout où c'est possible. L'ANAC certifie-t-elle les autoroutes et autres routes où atterrissent les hélicoptères ?" demande Alfredo Pereira da Cruz, lieutenant général pilote, contacté par Euronews.

"Dans le cas d'incendies, une situation à très haut risque, l'ANAC ne va pas certifier l'endroit où les hélicoptères atterrissent", répète-t-il.

Le STEPH souligne que "les avions des archipels effectuent principalement des transports inter-hospitaliers entre les îles et entre les îles et le continent", une opération "d'une nature totalement différente". Les avions du continent, rappelle Rui Lázaro, sont chargés de "nombreuses missions principales".

"C'est différent d'avoir un patient dans un hôpital et de devoir le transférer dans un autre, ou d'avoir un accident avec une victime grave à l'intérieur du pays, sur place, et que l'hélicoptère se rende là, à tel endroit, et récupère la personne... c'est là que se trouve le gain".

Cependant, Pereira da Cruz, qui a deux décennies d'expérience dans les évacuations aéromédicales et le sauvetage aquatique, y compris en tant que commandant, précise que "la vie humaine est la raison principale".

"Sauver des vies implique des risques, mais ce sont des risques qu'il faut prendre, il n'y a pas de retour en arrière possible", souligne-t-il.

Le Black Hawk comme complément

Le Black Hawk peut être considéré comme un complément aux activités de l'INEM, a déclaré à Euronews José Correia Guedes, un ancien commandant de la TAP.

"Je n'ai aucune réserve quant à la capacité technique du Black Hawk. C'est un très bon hélicoptère, il a été conçu pour le service militaire, pour les opérations de sauvetage, le transport de troupes, et il a aussi été beaucoup utilisé dans des scénarios de guerre pour ramasser les blessés", précise-t-il, expliquant sa vision du rôle de ces hélicoptères.

"Le Black Hawk, oui, mais en renfort des hélicoptères de l'INEM et jamais comme unique solution", affirme Correia Guedes, appuyé par le président du STEPH, qui admet l'utilisation d'hélicoptères militaires comme "un complément" à l'équipement de l'INEM.

"Et même s'il s'agit d'un ajout, dans la plupart des cas, il s'avère irréalisable, parce que [le voyage] est plus rapide en ambulance ou avec l'avion dont l'INEM dispose maintenant", conclut-il.

Une source de la FAP a déclaré à Euronews qu'avec l'acquisition des nouveaux hélicoptères Black Hawk, le travail médical d'urgence ne sera pas effectué par les militaires et qu'il n'y a pas de substitution des ressources ou des professionnels de l'INEM, mais plutôt un renforcement de la collaboration en cas de besoin.

Les premiers hélicoptères Black Hawk sont arrivés au Portugal à la fin de l'année 2023, financés par des fonds du plan de relance et de résilience, dans le but de renforcer la lutte contre les incendies ruraux.