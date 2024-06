Combien va toucher Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Après des mois d'attente et des années de rumeurs, Kylian Mbappé joue officiellement pour le Real Madrid. Mais de nombreuses questions subsistent concernant ce transfert.

Pour citer Mbappé lui-même, ce transfert est un "rêve devenu réalité".

Le contrat du footballeur vedette avec les Merengues commence le 1er juillet et court jusqu'en 2029, ce qui signifie qu'il peut se concentrer pleinement sur son rôle au sein de l'équipe de France pour l'Euro 2024.

S'il n'est pas surprenant qu'il ait rejoint le Real Madrid, les détails financiers de son nouveau contrat ne sont connus que maintenant.

Sky Sports a parlé du "transfert gratuit le plus cher de l'histoire". En effet, en théorie, lorsque le contrat d'un joueur arrive à expiration, le club qui souhaite l'acheter doit seulement lui proposer un nouveau contrat, mais ne doit pas payer l'autre club.

Cependant, dans le cas de Mbappé, le transfert va tout de même coûter énormément d'argent au club phare de la capitale espagnole.

Salaires, primes et contrats de sponsoring

Le vainqueur de la Ligue des champions 2024 devra verser une prime à la signature à l'attaquant de 25 ans, que Sky Sports chiffre à 117 millions d'euros, tandis que la BBC l'évalue à 150 millions d'euros. Kylian Mbappé, né à Bondy, en région parisienne, touchera à lui seul l'intégralité de la somme, même si elle devrait être étalée sur les cinq années du contrat.

À cela s'ajoutera un salaire annuel net de 15 millions d'euros, selon les estimations des journaux espagnols AS et Marca. Un montant loin des 70 millions d'euros qu'il gagnait annuellement avec le PSG, et bien moins que les cinq autres stars actuelles du Real Madrid : l'Anglais Jude Bellingham, le Belge Thibaut Courtois, la légende croate Luka Modrić, l'Autrichien David Alaba et le Brésilien Vinícius Júnior, d'après les informations de la publication suisse Blick.

Pour expliquer l'écart avec les autres stars du club, il faut ajouter le million d'euros de prime annuelle à la signature, évoqué plus haut, qui fait passer son salaire de 15 millions d'euros à 35 ou 45 millions d'euros.

Et puis il y a ses droits à l'image. Selon les médias espagnols, le champion du monde 2018 conservera 80 % des droits. La seule autre star du Real à avoir conservé la majorité de ses droits à l'image est Cristiano Ronaldo en 2009.

En outre, le contrat prévoit diverses primes liées aux performances du joueur, aux trophées remportés et à ceux de son club. Enfin, le Real Madrid, le club le plus titré d'Europe, offre une visibilité et des possibilités de marketing bien plus grandes qu'en France.

Kilian Mbappé et le PSG : le divorce est consommé ?

Mardi 28 mai, L'Équipe a rapporté que le Paris-Saint-Germain devrait 80 millions d'euros à Mbappé. Cette somme correspond à son salaire d'avril plus une prime.

Mbappé a été écarté du groupe l'été dernier après avoir annoncé qu'il quitterait le club à la fin de son contrat en 2024. Après avoir accepté de négocier avec son club, l'ancien numéro 7 avait accepté de renoncer à une prime de 80 millions d'euros, en échange d'un retour dans le groupe.

Quelques mois plus tard, le joueur français a officiellement informé son président de son départ à la fin de la saison. Nasser al-Khelaïfi, le patron du club, a finalement décidé de transférer la prime de 80 millions d'euros sur le compte de Mbappé. Interrogés par L'Équipe, plusieurs membres de l'entourage du président du club de la capitale ont expliqué qu'il souhaitait que le Real Madrid lui verse la même somme. Mais le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a refusé.

En réponse, Nasser al-Khelaïfi a choisi de ne pas payer le salaire d'avril du joueur formé à Monaco ainsi qu'une prime, soit un total de 80 millions d'euros. Mbappé reproche à Nasser al-Khelaïfi de ne pas avoir tenu parole l'été dernier. Selon lui, le président a fait pression sur son entraîneur pour qu'il lui donne moins de temps de jeu. Il se sent donc lésé et n'est plus disposé à débourser les 80 millions d'euros qui lui avaient été promis.

Si l'histoire de Mbappé et du Real Madrid ne fait que commencer, celle du Paris Saint-Germain est loin d'être terminée.