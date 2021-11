Rendez-vous : le meilleur de l'art en Europe

Euronews vous propose trois rendez-vous culture à ne pas rater en Europe, d'ici le début de l'année 2022.

David Hockney: The Arrival of Spring, Normandy, 2020

David Hockney, l'un des plus grands artistes vivants, a créé une série de tableaux incroyablement innovants avec son i-pad, depuis sa résidence en Normandie. Une explosion de couleurs et de formes autour du thème du renouvellement perpétuel de la nature, comme un message d'espoir et une ode à la vie pour le peintre de 84 ans.

Après Londres et Paris, The Arrival of Spring, Normandy, 2020, est exposé au Palais des Beaux-Arts - Bozar de Bruxelles jusqu'au 23 janvier 2022, à ne manquer sous aucun pretexte.

Sebastião Salgado, Amazônia

L'artiste brésilien Sebastião Salgado s'est installé auprès des populations indigènes d'Amazonie pendant six ans, et le résultat est cette exposition, avec des images qui montrent l'immensité et la biodiversité de la forêt. Entre art et politique, cette exposition se veut un avertissement pour que la société se préoccupe davantage de cet écosystème qui risque de disparaître.

La commissaire de cette exposition de 200 clichés est l'épouse et partenaire de travail de l'artiste, Lélia Wanick Salgado. À voir au Musée national des arts du XXI siècle (MAXXI) jusqu'au 13 février 2022

Summer exhibition

Organisée depuis 1769, la célèbre exposition d'été de la Royal Academy of Arts de Londres rassemble des œuvres sous toutes leurs formes, d'artistes reconnus ou d'étoiles émergentes.

La britannique d'origine nigériane Yinka Shonibare a transformé, en tant que commissaire, cet événement annuel en un hymne à la diversité, en réunissant des œuvres de personnes invisibles et marginalisées aux côtés d'artistes amateurs et d'académiciens, autour du thème "Reclaiming Magic".

L'exposition d'été est à voir à la Royal Academy of Arts de Londres, jusqu'au 2 janvier 2022.