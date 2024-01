Découvrez quelques-unes des plus belles photos sous-marines de l'année dernière avec les gagnants du concours Ocean Art.

Les lauréats et les finalistes du concours annuel de photos sous-marines Ocean Art ont été annoncés. Les prix "Best in Show" et "Best Portrait" ont été décernés à l'impressionnante photo "Aquatic Primate" (photo ci-dessus) de Suliman Alatiqi. Sur l'image, un macaque mangeur de crabe plonge à la recherche d'un repas marin.

De nouvelles règles ont été ajoutées pour le concours de 2023 afin d'interdire toute utilisation de l'IA dans la création des images. Les gagnants ont été annoncés dans 14 catégories, parmi des milliers de candidatures provenant de 90 pays, et plus de 120 000 $ (110 000 €) ont été attribués.

Voici les lauréats de chaque catégorie :

Catégorie Grand Angle

'Bunk Buddies' Suliman Alatiqi

Bunk Buddies (Copains de dortoir) - Suliman Alatiqi

Macro

'Cavalluccio' Alberto Casati

Cavalluccio - Alberto Casati

Comportement de la vie marine

'The Birthday' Kenji Sato

The Birthday (L'anniversaire) - Kenji Sato

Nudibranche

'After the Wedding' PETER POGANY/PETER POGANY

After the Wedding (Après le mariage) - Peter Pogany

Eau noire

'Squid Hunting' Keigo Kawamura

Squid Hunting (Calamar en chasse) - Keigo Kawamura

Conservation sous-marine

Remise en liberté d'un bébé requin à pointes noires dans le cadre d'une étude sur l'adaptation des requins au changement climatique Victor Huertas/ Victor Huertas

Remise à l'eau d'un bébé requin à pointes noires dans le cadre d'une étude sur l'adaptation des requins au changement climatique - Victor Huertas

Art sous-marin

'Water Sprite' Justin Lutsky

Water Sprite (Farfadet aquatique) - Justin Lutsky

Noir et blanc

'Sealion Playing in Sardine Ball' Joergen Rasmussen

Sea Lion Playing in Sardine Ball (Lion de mer jouant dans une banc de sardines) - Joergen Rasmussen

Mode sous-marine

'Tea Party' Lucie Drlikova

Tea Party (Heure du thé) - Lucie Drlikova

Grand angle compact

'Dolphin Formation' Felix Beck

Dolphin Formation (Formation de dauphins) - Felix Beck

Compact Macro

'E.T. The Extra-Terrestrial' Eunhee Cho

E.T. The Extra-Terrestrial (E.T. l'Extraterrestre)- Eunhee Cho

Compact Comportement

'A Male Weedy Seadragon Carries Pink Eggs On Its Tail' PT Hirschfield

A Male Weedy Seadragon Carries Pink Eggs On Its Tail (Un dragon de mer mâle porte des œufs roses sur sa queue) - PT Hirschfield

Photographie par téléphone

'Cassiopea in the Blue' Buzzichelli Alessandro

Cassiopea in the Blue (Cassiopée dans l'onde) - Buzzichelli Alessandro