En images : le patrimoine culturel ukrainien ravagé par la guerre

Des centaines de sites culturels ukrainiens, des églises aux musées, ont été endommagés dans le cadre de la guerre contre la Russie.

Depuis que la Russie a initié l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, de nombreux sites culturels ukrainiens ont subi des dommages plus ou moins importants. Au 7 février 2024, l'UNESCO a constaté les dommages subis par 342 sites, soulignant l'impact continu de la guerre sur le patrimoine culturel du pays.

Parmi eux, on compte 127 sites religieux, 150 bâtiments d'intérêt historique et artistique, 31 musées, 19 monuments, 14 bibliothèques et un bâtiment d'archives.

Les documents photographiques suivants montrent l'impact de la guerre sur le riche patrimoine culturel du pays et donnent à imaginer l'ampleur de ce qui a été perdu.

L'oblast (ou région) de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, est l'une des zones les plus touchées par la guerre, comme en témoigne la liste des sites étudiés par l'UNESCO. Situé dans cet oblast, le front oriental a été le théâtre d'intenses combats depuis le début de la guerre, et Donetsk a vu nombre de ses villes et villages complètement rasés.

Parmi eux, Marioupol a connu une dévastation et une destruction considérables au cours des premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine. La ville a subi un siège prolongé des forces russes, qui a fait de nombreuses victimes civiles et a largement endommagé les infrastructures et le patrimoine culturel. Aujourd'hui, elle est toujours illégalement occupée par la Russie.

Le théâtre de Marioupol avant et après le bombardement par les forces russes en Ukraine. Images : Natalia Liubchenkova/Euronews, Alexei Alexandrov/AP Photo

Outre les dégâts matériels, le ministère ukrainien de la Culture a déclaré à The Economist que plus de 480 000 œuvres d'art avaient été illégalement enlevées par la Russie au début de l'année 2024.

En particulier, 28 000 œuvres d'art ont été volées dans le seul musée de Kherson pendant l'occupation de la ville, ce qui met en évidence le ciblage systématique des trésors culturels par les forces russes.