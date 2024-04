La photographe française Juliette Pavy a remporté le prix du photographe de l'année pour sa série sur la contraception et la stérilisation forcée des femmes inuites du Groenland.

L'Organisation mondiale de la photographie a annoncé les grands gagnants des Sony World Photography Awards 2024.

La photographe française Juliette Pavy a remporté le prix convoité de Photographe de l'année pour sa série Spiralkampagnen : Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women (Contraception forcée et stérilisation involontaire des femmes groenlandaises). Le projet explore un chapitre sombre de l'histoire du Groenland, où les femmes inuites ont été soumises à un programme de contrôle des naissances involontaire.

Pavy a été sélectionnée parmi les 10 lauréats de la catégorie professionnelle ; elle reçoit un prix de 25 000 dollars, du matériel Sony et la possibilité de présenter un nouvel ensemble de travaux lors de l'exposition des Sony World Photography Awards 2025.

Plus de 395 000 images provenant de plus de 220 pays et territoires ont été soumises aux Sony World Photography Awards 2024, soit le plus grand nombre d'inscriptions jamais enregistré pour le concours professionnel.

Vous pouvez voir les photos primées de Juliette Pavy ci-dessous, ainsi que les lauréats des autres catégories professionnelles.

Cette image montre Naja Lyberth, psychologue dans la capitale, Nuuk. Credit: Juliette Pavy/Hors Format/ The Sony World Photography Awards 2024

Juliette Pavy, Photographe de l'année

Projet - Spiralkampagnen : Contraception forcée et stérilisation involontaire des femmes groenlandaises

Description - Entre 1966 et 1975, les femmes inuites du Groenland ont été soumises à un programme de contrôle des naissances involontaire mené par les autorités danoises. Ce programme, connu sous le nom de Spiralkampagnen (campagne en spirale), a impliqué l'implantation de près de 4 500 dispositifs intra-utérins (DIU), ou "coils", chez des femmes et des filles inuites, dont certaines n'avaient que 12 ans.

Le projet documentaire de Pavy utilise différents formats photographiques, notamment des paysages urbains de Nuuk, des radiographies, des photos d'archives et des portraits pour sensibiliser à la violence à l'égard des femmes inuites et aux répercussions psychologiques de cette horrible campagne.

Une radiographie montrant un DIU ou un stérilet - communément appelé "spirale". Credit: Juliette Pavy/The Sony World Photography Awards 2024

Merci beaucoup pour ce prix qui récompense mon travail sur la stérilisation forcée des femmes groenlandaises. J'espère donner une voix à celles qui ont été réduites au silence pendant près d'un demi-siècle. En documentant cette histoire, j'espère également sensibiliser à la violence à l'encontre des femmes inuites et aux répercussions sociales et psychologiques de la stérilisation forcée. Juliette Pavy

Photo de Nuuk, la capitale du Groenland Credit: Juliette Pavy/Hors Format

Siobhán Doran, Architecture et design (1ère place)

Projet - Sala Mayor (salon)

Description - La série fait partie du projet de livre "Houses that Sugar Built : An Intimate Portrait of Philippine Ancestral Homes", qui a permis à Doran d'accéder à des demeures historiques aux Philippines. Le salon principal, connu sous le nom de sala mayor, est un point central qui met en valeur l'architecture et le mode de vie des personnes qui y vivent.

1er prix ; Sala Mayor (salon) par Siobhán Doran Credit: Siobhan Doran/The Sony World Photography Awards 2024

1er prix ; Sala Mayor (salon) par Siobhán Doran Credit: Siobhán Doran/The Sony World Photography Awards 2024

Sujata Setia, créatrice (1ère place)

Projet - A Thousand Cuts

Description - Il s'agit d'une série en cours décrivant les modèles de violence domestique dans la communauté sud-asiatique. Inspirée par l'ancienne méthode de torture asiatique du lingchi, ou mort par mille coupures, elle dépeint la nature cyclique de la maltraitance. Les portraits présentent des coupures représentant l'érosion continue de l'âme de la victime, imprimées sur du papier fin pour symboliser la fragilité.

1st Place; A Thousand Cuts by Sujata Setia Credit: Sujata Setia/The Sony World Photography Awards 2024

Mahé Elipe, Environnement (1ère place)

Projet - Echos de la ruche

Description - Le projet examine l'impact de l'empoisonnement tragique des abeilles Melipona, sacrées pour le peuple Maya, à Hopelchén, Campeche, Mexique. Par le biais de photographies, Elipe cherche à illustrer l'importance des abeilles pour les communautés indigènes et les menaces que l'agro-industrie fait peser sur elles.

1st Place; Echoes of the Hive by Mahé Elipe Credit: MAHE ELIPE/The Sony World Photography Awards 2024

1st Place; Echoes of the Hive by Mahé Elipe Credit: Mahe Elipe/The Sony World Photography Awards 2024

Eddo Hartmann, Paysage (1ère place)

Projet - La zone de sacrifice

Description - Cette série explore une région isolée du Kazakhstan connue sous le nom de "Polygone", qui abritait autrefois les principales installations d'essais nucléaires de l'Union soviétique. Les images ont été réalisées à l'aide d'une caméra infrarouge, ce qui laisse entrevoir une menace tout aussi invisible à l'œil humain : les radiations résultant des explosions nucléaires.

1st Place; The Sacrifice Zone by Eddo Hartmann Credit: EDDO HARTMANN/The Sony World Photography Awards 2024

Valery Poshtarov, Portrait (1ère place)

Projet - Père et fils

Description - Ce projet explore le lien émotionnel entre les pères et les fils, en capturant le moment puissant où ils se tiennent la main après des années, voire des décennies de séparation. S'étendant sur plusieurs cultures en Bulgarie, Géorgie, Turquie, Arménie, Serbie et Grèce, il vise à promouvoir l'expression émotionnelle et la préservation de la culture.

Thomas Meurot, Sport (1ère place)

Projet - Kald Sòl (Soleil froid)

Description - Kald Sòl (Cold Sun) explore le surf à froid en Islande pendant les mois d'hiver. Grâce à des photographies en noir et blanc, il capture les conditions difficiles du surf dans des environnements froids, même lorsque le soleil brille.

Federico Scarchilli, Nature morte (1ère place)

Projet - Flora

Description - Ce projet explore la manière dont les plantes produisent des substances médicinales qui jouent un rôle crucial à la fois pour leur propre survie et pour la santé humaine.

Eva Berler, Vie sauvage et nature (1ère place)

Projet - Mondes suspendus

Description - Ce projet a commencé par une exploration du monde des toiles d'araignée pour la photographe Eva Berler, où le temps et l'action sont figés, mais il a débouché sur un voyage personnel dans ses peurs et ses aspirations les plus profondes. En se concentrant sur ce qui était caché dans les toiles, elle est devenue fascinée par les créations artistiques aléatoires qu'elle a trouvées ; les mondes impermanents qui ne sont généralement pas remarqués.

Jorge Mónaco, Portfolio (1ère place)

Projet - Portraits et paysages

Description- Les images de Jorge Mónaco font partie de divers projets personnels, dont certains se détachent du corps principal et fonctionnent comme des pièces indépendantes. Il met l'accent sur la sincérité et l'authenticité, invitant les spectateurs à explorer les histoires intimes des protagonistes.

L'exposition Sony World Photography Awards 2024 à Somerset House, Londres, se déroule jusqu'au 6 mai 2024 et présente plus de 200 tirages et des centaines d'images en affichage numérique des photographes gagnants et présélectionnés.