Les insectes sont riches en protéines et très durables, avec un impact environnemental minimal en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'eau et de sol. C'est pourquoi les chercheurs étudient les moyens les plus durables et les plus rentables de promouvoir l'utilisation des insectes comme source d'alimentation pour les hommes et les animaux.