Découvrez notre sélection des meilleures photos des Sony World Photography Awards 2024.

L'Organisation mondiale de la photographie a dévoilé le nom des lauréats et la liste des candidats retenus pour la catégorie Open des prestigieux Sony World Photography Awards 2024, qui mettent en avant les meilleures images du monde entier.

La Slovène Ana Skobe présente " Falling Out of Time ", qui capture l'élégance d'un phare dans un ciel crépusculaire, et le Britannique Ian Ford présente " Caiman Crunch ", un moment furtif montrant un jaguar attaquant un crocodile.

Ce ne sont pas moins de 395 000 images en provenance de plus de 220 pays et territoires, qui ont été proposées dans le cadre de ce concours.

Explorez nos galeries de photos présentant les gagnants dans chacune des dix catégories, allant de l'architecture au lifestyle, en passant par le portrait, le voyage, la faune et la flore, ainsi qu'une sélection de nos images préférées qui ont été retenues dans la liste des finalistes.

Galerie des lauréats

Le nom du lauréat de ce prestigieux concours ouvert sera révélé lors de la grande cérémonie de remise des prix, qui se tiendra à Londres le 18 avril.

Les images récompensées et présélectionnées seront présentées dans le cadre de l'exposition des Sony World Photography Awards à Somerset House, à Londres, du 19 avril au 6 mai 2024, et voyageront ensuite dans différents lieux.