Défi climatique : "Les ports peuvent faire partie de la solution"

Notre magazine Ocean explore ce mois-ci, la manière dont les ports s'adaptent pour devenir plus durables, réduisant leur empreinte carbone et contribuant à la lutte contre le changement climatique.

Nous examinons quelques-unes des solutions testées au port d'Anvers-Bruges en Belgique dans le cadre du projet de recherche PIONEERS soutenu par l'Union européenne. Ce port, pourtant responsable de plus de 10% des émissions de CO2 en Belgique, ambitionne d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Dans cette interview, Inge De Wolf, coordinatrice du projet PIONEERS, met en lumière l'intérêt de réunir 46 partenaires internationaux pour s'attaquer à ce défi commun.

"Évidemment, nous sommes une source de pollution"

"Les ports sont souvent vus comme un élément du problème, en particulier ici, sur la plateforme d'Anvers," reconnaît Inge De Wolf. "C'est par exemple, un pôle de logistique, d'activités maritimes, nous avons un énorme pôle pétrochimique, donc évidemment, nous sommes une source de pollution, mais ce que nous essayons de faire en tant qu'autorité portuaire, c'est de faire partie de la solution," souligne-t-elle.

Collaborer et se transformer

"Dans le cadre de la transition écologique, vous voulez avoir un impact et aller de l'avant : c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire tout seul," assure la coordinatrice du projet PIONEERS.

"Vous avez besoin de nombreux partenaires issus de différents secteurs pour relever les défis et passer à l'action, vous devez vous réinventer en tant qu'organisation : il faut beaucoup de transparence, il faut par exemple, partager des données et faire preuve de résilience, de flexibilité et d'efficacité," indique-t-elle.

L'horizon de la neutralité climatique

"Nous nous sommes fixés cette échéance à l'horizon 2050 : nous voulons devenir un port neutre au plan climatique," précise Inge De Wolf.

"Ce serait fantastique d'avoir une boule de cristal qui nous permettrait de voir où l'on devrait aller," s'amuse-t-elle. "Mais on n'en a pas à l'heure actuelle, donc on apprend au fur et à mesure," admet-elle.