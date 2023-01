La crise du coût de la vie déclenchée par la guerre en Ukraine, la pénurie d'énergie, la flambée de l'inflation et la pandémie de coronavirus est devenue la plus grande préoccupation des citoyens de l'Union européenne, selon un nouvel Eurobaromètre qui montre que 45 % des personnes interrogées ont actuellement "quelques" ou "beaucoup" de difficultés avec leurs revenus personnels.

Le sondage parle d'une "ambiance de polycrise" sur le continent.

En outre, 46 % des Européens admettent que leur niveau de vie a déjà baissé en raison de la multiplication des crises, tandis que 39 % s'attendent à une baisse dans le courant de l'année.

Seuls 14 % ne prévoient aucun changement ou impact.

Les pays où la baisse perçue du niveau de vie est la plus prononcée sont Chypre (70 % des personnes interrogées déclarent que le niveau de vie a "déjà diminué"), la Grèce (66 %), Malte (65 %), la France (62 %) et le Portugal (57 %), indique le rapport.

Les habitants des pays nordiques sont les plus satisfaits de leurs revenus actuels - 87 % en Suède, 86 % au Danemark et 84 % en Finlande -, tandis que seuls 21 % des Grecs et des Bulgares sont satisfaits de leurs revenus.

Plus inquiétant, 30 % des personnes interrogées admettent avoir du mal à payer leurs factures mensuelles "de temps en temps" et 9 % disent que c'est le cas "la plupart du temps". Une fois de plus, c'est en Grèce et en Bulgarie que l'on trouve la plus grande part de la population confrontée à ce genre de difficultés, avec respectivement 86 % et 64 %.

Dans l'ensemble, 56 % des Européens se disent insatisfaits des mesures prises au niveau de l'UE pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, tandis que 64 % pensent la même chose des actions de leurs gouvernements nationaux.

Au total, 93 % des participants au sondage se disent préoccupés par la crise du coût de la vie, notamment par la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. La pauvreté et l'exclusion sociale (82 %), le changement climatique (81 %) et l'éventuelle propagation de la guerre en Ukraine aux pays voisins (81 %) constituent également des sources d'inquiétude pour les citoyens européens.

Notamment, près des trois quarts avouent être inquiets du "risque d'incident nucléaire", un scénario alimenté par la rhétorique incendiaire du Kremlin.

Malgré ces craintes et ces difficultés généralisées, le soutien européen à l'Ukraine reste inébranlable : 74 % des citoyens européens approuvent la réponse de l'UE à la guerre, contre 23 % qui la désapprouvent.

L'approbation de l'aide apportée par l'UE à l'Ukraine est écrasante parmi les personnes interrogées dans la région nord : 97 % en Suède, 95 % en Finlande, 93 % aux Pays-Bas et 92 % au Danemark.

Ce n'est qu'en Slovaquie (49%), en Grèce (48%) et en Bulgarie (48%) que ce soutien tombe sous le seuil des 50%.

Interrogées sur les implications plus larges de la guerre, 65% des personnes interrogées se disent "pas très" ou "pas du tout" confiantes dans le fait que leur vie personnelle restera inchangée.

L'Eurobaromètre, publié par le Parlement européen jeudi matin, est basé sur plus de 26 000 entretiens en face à face réalisés entre octobre et novembre dans les 27 États membres.

Outre le coût de la vie et l'Ukraine, les résultats portent également sur l'UE dans son ensemble, ses institutions et les élections législatives de 2024.

La part de ceux qui ont une image positive de l'UE a chuté de 52 % en mai à 47 % en novembre, avec de grandes variations selon les pays. Dans le même temps, 62 % considèrent l'appartenance de leur pays à l'Union européenne comme une "bonne chose", contre une petite minorité (10 %) qui la qualifie de "mauvaise chose".

Pourtant, plus de la moitié des personnes interrogées (51 %) affirment que l'UE va dans la "mauvaise direction", tandis qu'un peu moins d'un tiers disent que les choses vont dans la "bonne direction".

Le pessimisme est encore plus profond à l'intérieur des frontières nationales : 62 % des citoyens de l'UE déclarent que la situation dans leur pays d'origine va dans la "mauvaise direction".

Fait intéressant, 63 % des participants affirment que les choses dans leur vie personnelle vont dans la "bonne direction", ce qui reflète une dissonance marquée entre l'environnement familial et le paysage politique.

Les Luxembourgeois (82%), les Irlandais (80%) et les Suédois (80%) sont les plus satisfaits de l'état actuel de leur vie personnelle, tandis que les Roumains (49%), les Polonais (47%) et les Portugais (46%) sont plus mitigés.

Une majorité d'Européens (57 %) sont optimistes quant à l'avenir de l'UE, 39 % se décrivant comme assez ou très pessimistes. La France, Chypre et la Grèce sont les seuls États membres où une perspective pessimiste représente l'opinion majoritaire.