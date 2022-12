L'année 2022 a été marquée par l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, la crise économique et énergétique, les mouvements de contestation et les vagues de chaleur sans précédent.

Rétablir la paix sur le continent, aider les économies à se relancer, et assurer un approvisionnement énergétique suffisant et abordable, ce sont là les plus grands objectifs de l'Europe. Plus que jamais, les citoyens ont besoin d'un espoir de stabilité et de prospérité.

Retrouvez, dans ce sujet de quelques minutes, les enjeux majeurs et les dates clés de l'année à venir.

La guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine a commencé avec l'invasion des troupes russes le 24 février 2022. Depuis, le monde a été témoin de destructions à grande échelle, de populations jetées sur la route de l'exil pour fuir les combats et l'horreur de la guerre.

Aujourd'hui, il est impossible de dire quand et comment la guerre en Ukraine va se terminer.

Moscou semble s'enliser dans ce qui ressemble de plus en plus à une guerre d'usure. Le prix à payer pourrait être lourd pour tous, même pour les alliés occidentaux qui subissent des conséquences économiques et sociales.

La diplomatie doit jouer un rôle actif pour que la paix soit assurée.

Crise économique et énergétique

Avec l'invasion de l'Ukraine, l'UE est confrontée à d'importants défis économiques : le prix de l'énergie, les pénuries d'approvisionnement et l'inflation élevée plombent le pouvoir d'achat des ménages.

Ces derniers mois, des mouvements sociaux ont eu lieu dans plusieurs villes européennes comme Rome, Milan, Turin, Bruxelles ou encore Londres pour protester contre l'inflation et exiger notamment des hausses de salaire, une revalorisation des retraites et plus de moyens pour la santé

Une action coordonnée est nécessaire pour garantir une énergie abordable et préserver la stabilité économique.

Réchauffement climatique

La lutte contre la crise climatique reste une grande priorité pour 2023.

L'année 2022 a été marquée par des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies et des inondations sans précédent. Ces extrêmes climatiques ont touché des millions de personnes à travers le monde et ont coûté des milliards d'euros.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) tire la sonnette d'alarme : nous sommes sur le point de dépasser les 3°C de réchauffement de la planète d'ici 2030, soit plus du double de la limite de 1,5°C fixée par l'accord de Paris en 2015.

Un accord historique conclu lors de la COP15 à Montréal prévoit d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources, indispensables à l'humanité. La COP 27 s’est achevée avec un autre un accord visant à créer un fond pour compenser les dégâts du réchauffement climatique sur les pays pauvres.

Crise migratoire

Les migrants continuent de fuir la guerre et la pauvreté. Les entrées illégales dans l'Union européenne ont augmenté de 77% depuis le début de l'année 2022 par rapport à l'année précédente.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a renforcé cette crainte migratoire. Résultat, l'Europe semble être revenue à l'époque du rideau de fer. En 2022, douze pays de l'UE ont construit des clôtures sur une ou plusieurs sections de leurs frontières.

L'espace européen se retrouve donc entouré ou traversé par 19 clôtures frontalières qui s'étendent sur plus de 2 000 kilomètres. Certains Etats ont également rétabli les contrôles aux frontières, en suspendant les règles de Schengen, ce fut le cas de la France et de l'Italie.

Face à l'urgence, Bruxelles a annoncé un plan pour mieux coordonner les arrivées de migrants. Rien de concret, mais un premier pas vers une réforme visant à concilier les différents intérêts des pays situés en première ligne et de ceux éloignés des frontières extérieures.

Elections dans les pays européens

L'année 2023 est une année électorale pour de nombreux pays de l'UE, dont la Grèce. Avant les législatives de juillet, le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis fait face à d'importantes critiques.

Des élections législatives auront également lieu en Pologne en automne. Le parti ultra-conservateur au pouvoir depuis 2015, risque de payer l'inflation la plus élevée depuis les années 1990 et les différentes crises.

2023 sera-t-elle l'année du changement politique en Espagne ? Le gouvernement socialiste défend sa gestion de la crise, mais la situation économique reste préoccupante.

Dans un contexte de guerre, il n'est pas facile de prédire le résultat des élections ukrainiennes de l'automne 2023.. ni même de savoir si elles auront vraiment lieu.

Agenda politique et économique de 2023

La Croatie rejoint l’espace Schengen et la zone euro

Le 1er janvier la zone euro accueille un nouveau membre : la Croatie qui rejoint le club de la monnaie unique. Zagreb fait également officiellement son entrée dans l'espace Schengen.

Investiture du président Lula da Silva

Après une victoire sur le fil contre Jair Bolsonaro, le 1er janvier Lula da Silva prend officiellement ses fonctions à la tête du plus grand pays latino-américain, le Brésil.

Davos 2023

La multiplication des crises en cours exige une action collective audacieuse. A partir du 16 janvier, le Forum de Davos offrira, comme chaque année, une plateforme pour aider les dirigeants des gouvernements, des entreprises et de la société civile à relever les défis économiques.

60ème anniversaire du traité de l'Elysée

Le 22 janvier 2023, la France et l'Allemagne célèbreront le 60ème anniversaire du traité de l'Élysée qui a jeté les bases du partenariat franco-allemand après la Seconde Guerre mondiale. Les relations entre Paris et Berlin ont dernièrement été épineuses, notamment en matière d'énergie et de défense. Dans ce contexte, la rencontre entre les Emmanuel Macron et Olaf Scholz est très attendue.

Couronnement de Charles III

Le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster à Londres. La cérémonie sera plus discrète que celle de la reine Elisabeth II, en raison de la crise économique et sociale au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a annoncé qu’un jour férié sera observé au Royaume-Uni, le lundi 8 mai 2023, deux jours après le couronnement du roi.

Concours Eurovision de la chanson 2023

La ville de Liverpool accueillera le 13 mai le concours de l'Eurovision. Le Royaume-Uni s'était engagé à organiser la compétition à la place de l'Ukraine, pays vainqueur de l'édition 2022.

Sommet du G7 à Hiroshima

Le Japon accueillera le prochain sommet du G7 à Hiroshima pour envoyer un message de Paix. Hiroshima est la première ville dévastée par une attaque à la bombe atomique.

Elections en Turquie

La Turquie se dirige vers l'une des élections les plus cruciales de son histoire. Le président Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre qu'il briguerait pour la dernière fois un mandat présidentiel en 2023.

Coupe du monde féminine de football 2023

La Coupe du monde féminine de football 2023 se déroulera conjointement en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet. Cette édition sera la première à compter 32 équipes.

Sommet du G20 à New Delhi

L'Inde accueillera le sommet des dirigeants du G20 qui doit se tenir les 09 et 10 septembre 2023 à New Delhi. La sécurité énergétique et alimentaire fera partie des priorités.

COP28 aux Emirats arabes unis

Après une COP 27 qui s’est achevée sur un bilan en demi-teinte. Les Emirats arabes unis accueilleront la COP28 en 2023. Abu Dhabi souhaite jouer un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique.