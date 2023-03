Baisser la limite de vitesse sur les autoroutes : une bonne idée ?

Les autorités européennes envisagent de plus en plus d'abaisser les limites de vitesse sur les autoroutes afin de réduire les émissions de carbone. Cette mesure sera-t-elle réellement efficace ?

Une limite de vitesse de 100 km/h pendant la journée a déjà été introduite sur les autoroutes néerlandaises, en 2019, ainsi que dans certaines régions autrichiennes.

Cette mesure pourrait être étendue, car des scientifiques spécialistes des transports autrichiens ont annoncé début février qu'ils soutenaient une limitation de vitesse à 100 km/h sur les autoroutes. Selon eux, il s'agit d'une solution facile à mettre en œuvre pour réduire l'impact des véhicules sur l'environnement.

Cette annonce fait suite à des appels similaires lancés en Allemagne après la publication, en janvier, d'une étude de l'agence nationale de l'environnement selon laquelle une limitation de la vitesse à 120 km/h pourrait réduire de près de 3% les émissions du trafic routier.

Le transport routier a représenté un cinquième des émissions totales de gaz à effet de serre de l'UE en 2019, et plus de trois quarts des émissions globales du secteur des transports.

Moins de carburant consommé

Pour comprendre les réductions d'émissions, il faut d'abord comprendre le fonctionnement d'un moteur, a déclaré à Euronews Barbara Laa, chercheuse en transports à l'Université technique de Vienne.

"Avec une faible vitesse, vous avez besoin de moins de carburant car la résistance à l'air est moindre", a-t-elle expliqué. Comme la relation entre la vitesse et la consommation de carburant n'est pas linéaire - si vous doublez votre vitesse, vous ferez plus que doubler votre consommation de carburant - des vitesses plus élevées entraînent toujours plus d'émissions."

Pour Barbara Laa, une limitation de vitesse permettrait non seulement de réduire les émissions de carbone, mais aussi de diminuer la pollution par l'azote, le bruit et les particules et de rendre les déplacements plus sûrs. La décision du gouvernement autrichien d'imposer une limite de vitesse de 100 km/h dans certaines régions - contre 130 km/h pour l'ensemble du pays - vient d'une volonté de purification de l'air, a déclaré M. Laa.

Comme les véhicules électriques ne produisent pas d'émissions, ils sont exemptés de la limitation de vitesse. Mais Laa ne pense pas que ce soit une bonne idée : "D'un point de vue énergétique, le problème est le même pour les véhicules électriques : plus on roule vite, plus on a besoin d'énergie."

Moins d'embouteillages

Si la réduction de la consommation d'énergie des véhicules individuels est évidente, la façon dont une limite de vitesse pourrait être appliquée à un niveau systémique est à débattre, selon Giulio Mattioli, scientifique spécialisé dans les transports à l'Université technique de Dortmund. Il a déclaré à Euronews que la question n'est pas de savoir si une limitation de vitesse réduit les émissions, mais plutôt dans quelle mesure.

"Si vous réduisez [la limite de vitesse], vous n'aurez pas seulement des vitesses plus lentes pour de nombreux véhicules, vous aurez également un flux plus régulier, moins de congestion et cela pourrait en fait augmenter la vitesse moyenne", a-t-il déclaré.

D'un autre côté, l'allongement du temps de trajet associé à une limitation de vitesse plus basse pourrait inciter les gens à prendre plutôt le train, en particulier sur les longues distances. Il est donc difficile de prédire l'impact total d'une réduction de la limite de vitesse.

Une mesure trop contraignante ?

Les propositions de limitation de vitesse ont suscité des réactions négatives. L'argument principal étant que les réductions d'émissions étaient faibles et qu'il ne valait donc pas la peine d'empiéter sur la liberté des gens de rouler vite.

3 % des émissions du trafic routier allemand peuvent sembler faible, mais pour M. Mattioli, cela dépend de la façon dont on les considère. D'après les calculs qu'il a consultés, les réductions d'émissions résultant d'une limitation de vitesse représentent "environ 30 à 50 % de l'écart qui existe actuellement entre les émissions de l'Allemagne et ses objectifs climatiques pour cette année", a-t-il ajouté. C'est donc loin d'être anecdotique.

Les limitations de vitesse ne suffisent pas

La limite de vitesse de 100 km/h mise en place aux Pays-Bas en 2019 était une tentative de réduire la pollution à l'azote mais il a été difficile de mesurer l'impact exact de cette politique en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré à Euronews Bert van Wee, professeur en politique des transports à l'Université de technologie de Delft.

"L'effet de la pandémie a été beaucoup plus fort", a-t-il déclaré en faisant référence à l'impact sur le comportement des voyageurs.

Une bonne mise en œuvre d'une limitation de vitesse nécessite également une bonne communication, a-t-il ajouté. "Il faut faire comprendre aux gens qu'ils économisent de l'argent parce que leurs véhicules consomment moins de carburant - ou d'électricité dans le cas des véhicules électriques."

Il est également important d'adapter le message au pays, à la ville ou à la communauté dans lesquels la limitation de vitesse sera mise en œuvre. Certains préféreront les messages sur le climat tandis que d'autres seront plus convaincus par les arguments sur la sécurité.

"Nous ne pouvons pas penser que nous résoudrons le problème des émissions des transports uniquement par des limitations de vitesse, tout comme nous ne le résoudrons pas uniquement par des véhicules électriques, ou par l'amélioration des transports publics", a fait valoir M. Mattioli. "Nous devrons faire tout cela à la fois, et même plus, pour parvenir à réduire les émissions."

Barbara Laa rappelle en conclusion les objectifs : "si nous n'abaissons pas les limites de vitesse, nous devrons être plus restrictifs avec d'autres mesures, car nous devons toujours arriver à zéro [émissions]".