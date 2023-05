La population de l’Union européenne diminue

Par Euronews

Diminution de la population, des personnes âgées plus nombreuses et une espérance de vie plus longue pour les femmes, Eurostat, l’office européen des statistiques, vient de publier un rapport sur la démographie de l’UE.

La population de l'Union européenne a diminué de plus d'un demi-million par rapport à 2020, selon les dernières statistiques démographiques publiées par Eurostat. Le rapport révèle l'effet négatif du Covid-19 sur la population de l'UE et interrompt la croissance annuelle observée jusqu'en 2020. 17 pays membres ont enregistré une augmentation de leur population. Sept Etats ont, en revanche, suivi la tendance inverse. L'Italie, la Pologne, la Grèce et la Croatie ont connu des baisses importantes. La population de l'UE en baisse Au 1er janvier 2022, la population de l'UE s'élevait à 446,7 millions d'habitants. Bien que la population globale ait augmenté de 4 % par rapport à 2001, la population a diminué pour la deuxième année consécutive. L'Union européenne comptait 585 000 habitants de moins en janvier 2022 qu'au premier jour de l'année 2020. La population de l'UE a continué à croître annuellement jusqu'en janvier 2020, puis a commencé à suivre une tendance négative, attribuée à la pandémie de Covid-19. L'UE vieillit rapidement Les derniers chiffres montrent que plus d'un cinquième des habitants de l'UE sont aujourd'hui âgés de 65 ans ou plus. Grâce à un meilleur accès aux soins de santé, la proportion de personnes âgées de 80 ans ou plus a presque doublé en 2022 par rapport à 2002. Par ailleurs, une diminution de la population âgée de moins de 20 ans a également été observée, contribuant ainsi au vieillissement général. Cela signifie une augmentation de l'âge médian dans l'UE. Il était en 2022 de 44,4 ans, soit une augmentation de près de six ans par rapport à 2002. Alors que l'Italie avait l'âge médian le plus élevé parmi les États membres (48 ans), Chypre se situait au bas de l'échelle avec 38,3 ans. Les femmes vivent plus longtemps dans l'UE Les femmes de l'UE vivent plus longtemps que les hommes, d'après les derniers chiffres sur l'espérance de vie. Bien que l'espérance de vie globale ait diminué de 1,2 an entre 2019 et 2021, les chiffres montrent que les femmes vivent 5,7 ans de plus que les hommes. L'espérance de vie à la naissance des femmes était de 82,9 ans en 2021, contre 77,2 ans pour les hommes. Tous les États membres de l'UE ont suivi la même tendance. L'espérance de vie moyenne globale est passée de 77,6 ans en 2002 à 80,1 ans en 2021, grâce à des facteurs tels que la réduction de la mortalité infantile, l'élévation du niveau de vie, l'amélioration des modes de vie, une meilleure éducation, les progrès des soins de santé et de la médecine.