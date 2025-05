Le chef de l’UNRWA craint que Gaza ne cesse d’être « une terre pour les Palestiniens »

PUBLICITÉ

Le Commissaire général de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré qu’il craignait que Gaza ne soit bientôt plus une « terre où les Palestiniens peuvent vivre », compte tenu de l’intensification des frappes aériennes et des opérations terrestres israéliennes.

Interrogé dans une interview accordée à Euronews en début de semaine sur les plans israéliens visant à contrôler la totalité de la bande de Gaza, M. Lazzarini a déclaré : « Nous avons vu de nombreux plans (israéliens), certains sont plus dystopiques que d’autres ».

L’un de ces plans, vu en exclusivité par Euronews la semaine dernière, suggère que les forces de défense israéliennes pourraient temporairement introduire la loi martiale et forcer les civils à se rendre dans des zones de sécurité désignées.

« Il n’y a absolument aucun endroit sûr », a déclaré M. Lazzarrini à Euronews. « Ce que je vois pour l’instant, c’est la poursuite de la destruction, de la mort et de l’assassinat des Palestiniens de Gaza. Et je crains que nous n’arrivions à un point où Gaza ne serait plus une terre où les Palestiniens pourraient vivre ».

Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a autorisé l’entrée de « quantités de base » de nourriture à Gaza après un blocus de onze semaines sur tous les approvisionnements humanitaires.

Israël affirme que l’aide a été interrompue parce qu’elle était pillée et « monnayée » par le Hamas, qui a mené les attaques du 7-octobre contre Israël qui ont déclenché la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, et d’autres groupes militants.

Mais la décision d’Israël d’autoriser l’entrée de quantités restreintes de nourriture a été qualifiée d’« écran de fumée » par les groupes d’aide. L’Union européenne et le Royaume-Uni ont depuis annoncé qu’ils allaient réexaminer leurs relations commerciales avec Israël.

« Il est tout à fait scandaleux que nous soyons confrontés à une situation de famine à Gaza. Elle est complètement fabriquée, créée par l’homme », a déclaré M. Lazzarini. « Nous sommes dans une situation où la faim et la nourriture sont utilisées comme armes à des fins politiques et militaires ».

Israël affirme qu’une nouvelle opération d’aide lancée avec le soutien des États-Unis sera opérationnelle d’ici la fin du mois de mai. Une organisation caritative enregistrée en Suisse et soutenue par les États-Unis, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), mettrait en place des centres d’aide via des entreprises privées.

M. Lazzarini a rejeté ce projet, estimant qu’il ne respectait « aucun principe humanitaire fondamental, y compris l’humanité et l’impartialité ».

GHF a déclaré que les civils de Gaza seraient tenus de collecter des paquets d’aide pesant jusqu’à 20 kg à partir de points de distribution limités.

M. Lazzarini a déclaré que l’opération couperait les « plus vulnérables » de l’aide et « déclencherait des déplacements forcés » pendant la durée de l’opération militaire.

Le chef de l’UNRWA doit « envisager » la fermeture de l’agence

Jusqu’à présent, l’UNRWA a été le principal fournisseur d’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza. Mais ses activités dans les territoires palestiniens occupés ont été interdites en janvier en vertu de deux textes de loi israéliens.

Israël a toujours accusé l’agence d’être « infiltrée » par le Hamas, qui a été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni et l’Union européenne, entre autres.

Dix-neuf membres du personnel de l’UNRWA ont été suspendus l’année dernière parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir participé aux attentats du 7-octobre contre Israël. Le gouvernement israélien affirme également avoir la preuve que les installations de l’UNRWA à Gaza étaient utilisées par des agents du Hamas pour abriter et stocker des armes.

M. Lazzarini a déclaré que les enquêtes menées sur les 19 membres du personnel n’étaient pas « concluantes », mais que l’agence les avait tout de même suspendus.

« Chaque fois qu’il y a une allégation selon laquelle un membre du personnel pourrait faire partie du groupe armé du Hamas, nous agissons rapidement. Mais pour cela, nous avons besoin de collaboration et d’informations », a déclaré M. Lazzarini.

« Au cours des deux dernières années, j’ai demandé à plusieurs reprises au gouvernement israélien de partager des informations avec les Nations unies ou l’UNRWA. Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons jamais reçu d’informations fondées ».

Les finances de l’UNRWA ont également souffert du retrait de donateurs importants, tels que les États-Unis, qui donnaient auparavant jusqu’à 422 millions de dollars (372 millions d’euros) par an à l’agence.

« J’espère vraiment ne pas avoir à annoncer la suspension de tous nos services », a déclaré M. Lazzarini. « Je dois malheureusement l’envisager régulièrement ».

Les réductions de l’aide pourraient être coûteuses, selon M. Lazzarini

M. Lazzarini a appelé les gouvernements occidentaux à « ne pas compromettre notre capacité à répondre aux crises » en procédant à des coupes massives des budgets d’aide humanitaire.

Plusieurs gouvernements occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Allemagne et la France, ont considérablement réduit leurs budgets d’aide au cours des derniers mois.

« Je sais que de nombreux pays traversent une période d’austérité, mais réduire les budgets de coopération internationale ou d’aide humanitaire n’est certainement pas la solution », a expliqué M. Lazzarini.

« Si nous ne répondons pas à une crise, les gens voudront partir et viendront probablement ici, et le coût sera alors beaucoup plus élevé » a-t-il expliqué, suggérant que les réductions pourraient déclencher une migration forcée à partir des zones de crise.

Regardez l’intégralité de l’entretien sur The Europe Conversation dans la vidéo ci-dessus.