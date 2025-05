L'UE veut instaurer une taxe de deux euros sur les petits colis livrés sur son territoire

PUBLICITÉ

Le commissaire au commerce, Maroš Šefčovič, a annoncé cette semaine que des frais de manutention de 2 euros seraient imposés à chaque petit colis entrant dans l'UE dont la valeur est inférieure ou égale à 150 euros, ce qui devrait avoir un impact sur les importations de produits bon marché en provenance de Chine.

L'Europe reçoit environ 12 millions de petits colis chaque jour, ce qui représente environ 4,6 milliards d'articles par an, dont la majorité sont des biens vendus par des plateformes en ligne chinoises telles que Shein et Temu.

Durant les semaines de tensions entre la Chine et les États-Unis, au sujet des droits de douane, la Commission européenne s'inquiétait de voir les marchandises chinoises être redirigées vers l'UE. La taxe de deux euros vise à provoquer un effet dissuasif.

Bien que le calendrier de mise en œuvre ne soit pas encore connu, les défenseurs de la protection des consommateurs craignent déjà que le coût ne retombe sur les consommateurs.

"Nous pouvons nous attendre à ce qu'elles absorbent elles-mêmes les coûts et que ceux-ci ne soient pas répercutés sur les consommateurs", a déclaré Léa Auffret, responsable des affaires internationales au Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), avant d'ajouter : "Mais en fin de compte, il s'agira d'une décision commerciale. Les consommateurs ne devraient pas être ceux qui paient le prix de la mise en conformité."

Le commissaire Šefčovič a expliqué cette décision en termes de rentabilité, en déclarant: "Il s'agit en fait de compenser le travail effectué par les fonctionnaires des douanes."

En février dernier, la Commission européenne a publié une "boîte à outils" dans laquelle elle a annoncé son intention d'introduire davantage de contrôles de la sécurité des produits importés en utilisant des outils d'IA, des enquêtes mystères et des activités de test pour détecter et rappeler des produits du marché.

Les géants chinois du commerce électronique font déjà l'objet de plusieurs enquêtes de la Commission au titre de la loi sur les services numériques (Digital Services Act) - la réglementation de référence pour les médias sociaux et les plateformes de vente en ligne - et le réseau européen de protection des consommateurs enquête également sur Temu pour des pratiques illégales présumées telles que de fausses remises et des avis trompeurs, la vente de produits illégaux et des pratiques déloyales. En février dernier, la Commission a également demandé à Shein des informations sur les risques liés aux contenus et biens illégaux sur sa place de marché, sur la transparence de ses systèmes de recommandation, sur l'accès aux données pour les chercheurs qualifiés et sur les mesures adoptées pour atténuer les risques liés à la protection des consommateurs, à la santé publique et au bien-être des utilisateurs.