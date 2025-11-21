Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Quels sont les pays de l'UE qui recyclent le plus de matières premières ?

L'Europe en mouvement
L'Europe en mouvement
Tous droits réservés Euronews
Par Alessio Dell'Anna & Mert Can Yilmaz
Publié le
Partager Discussion
Partager Close Button
Copier/coller le lien embed de la vidéo de l'article : Copy to clipboard Lien copié

Les taux de recyclage des matières premières ont stagné. L'UE atteindra-t-elle son objectif de 23,2 % de recyclage des matériaux d'ici à 2030 ?

Les progrès en matière de recyclage des matériaux dans l'Union européenne n'ont pas été remarquables au cours de la dernière décennie.

Entre 2015 et 2024, le taux de recyclage dans l'UE n'a augmenté que d'un point de pourcentage : de 11,2 % à 12,2 %, selon les dernières données d'Eurostat.

Lorsqu'il s'agit d'éviter l'extraction de nouvelles matières premières, un pays, les Pays-Bas, se distingue de tous les autres, avec un taux de près de 33 %.

La Belgique voisine arrive en deuxième position avec 22,7 %, suivie de l'Italie en troisième position avec près de 22 %.

En bas du tableau, avec le taux de recyclage le plus bas, se trouve la Roumanie, avec seulement 1,3 %, suivie de la Finlande et de l'Irlande, toutes deux à 2 %.

Le plan d'économie circulaire de l'UE a fixé un objectif de 23,2 % pour le recyclage des matériaux d'ici à 2030.

"La circularité est un élément essentiel d'une transformation plus large de l'industrie vers la neutralité climatique et la compétitivité à long terme", ont déclaré les autorités de l'UE. "Elle peut permettre de réaliser des économies substantielles de matériaux tout au long des chaînes de valeur et des processus de production, de générer une valeur supplémentaire et de débloquer des opportunités économiques."

L'objectif semble toutefois désormais hors de portée, compte tenu du faible taux de croissance enregistré au cours des dix dernières années.

"L'utilisation de matériaux primaires a tendance à augmenter davantage que celle des matériaux secondaires, ce qui empêche une augmentation adéquate du taux de circularité", a déclaré Lauriane Veillard, responsable du recyclage chimique chez Zero Waste, à Europe in Motion.

"Alors que nous recyclons plus de tonnes en chiffres (absolus), la production augmente plus rapidement, ce qui fait que le pourcentage résultant n'est pas très bon, soit 1 % au cours des 10 dernières années ", a-t-elle déclaré.

Mercredi, le responsable de la stratégie industrielle de l'UE, Stéphane Séjourné, a déclaré que le recyclage allait être crucial pour réduire la dépendance de l'Union vis-à-vis des importations de matières premières essentielles en provenance de Chine.

Dans six pays, les taux de recyclage ont diminué au cours de la dernière décennie, en particulier en Pologne (-4,2 %) et en Finlande (-3,2 %).

D'autres baisses, bien que plus lentes, ont été observées en France (-1,3 %), en Espagne (-0,2 %), en Irlande (-0,1 %) et en Roumanie (0,4 %).

En revanche, Malte a enregistré une croissance considérable de 14 % dans le domaine des matériaux recyclés. L'Estonie a également obtenu de très bons résultats, avec 9 % de plus depuis 2014, suivie par la République tchèque avec près de 8 %.

Si l'on examine les différents types de matériaux recyclés, les minerais métalliques ont le taux de circularité le plus élevé avec 23,4 %, suivis par les minéraux non métalliques avec 14,3 %.

Viennent ensuite la biomasse, avec 9,9 %, et les matériaux ou vecteurs d'énergie fossile, avec 3,8 %.

Partager Discussion

