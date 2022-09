Dubaï transforme le site de son Expo 2020 en ville du futur

Quel héritage laissera l'Expo 2020 de Dubaï, la première exposition universelle organisée dans un pays arabe, qui a fermé ses portes au printemps ?

Contrairement à un certain nombre de sites d'éditions précédentes, la zone d'exposition a droit à un avenir : elle sera transformée en ville du futur et prendra le nom d'Expo City Dubai.

"Cette ville sera un lieu à la fois, d'éducation, de divertissement, d'expérimentation d'une nouvelle façon de travailler et d'expérience professionnelle," explique Ahmed Al Khatib, responsable du développement et de la réalisation d'Expo City Dubai. "ll faut ajouter que la demande de la part d'entreprises qui veulent s'y installer est très forte : de nombreuses personnes viennent ici pour s'intégrer à notre vision et à ce que nous essayons de réaliser," indique-t-il avant de préciser : "D'ici à la fin de l'année, tous les pavillons devraient être rouverts avec bien sûr, quelque chose de différent à l'intérieur."

"Vous aurez encore la possibilité de vivre cet événement"

Un grand nombre de pavillons seront conservés et réaffectés en concrétisant une multitude de concepts, allant des centres culturels et des universités aux consulats et aux restaurants, chaque proposition devant s'accorder à l'idée générale du projet.

Cette ville durable et centrée sur l'humain s'étendra sur près de 440 hectares. 80% du site de l'exposition sera reconverti. Ces nouveaux espaces comprendront 10 km de pistes cyclables, une piste de running de 5 km et 45 000 m² de jardins et de parcs. À cela s'ajoutent des attractions existantes comme les pavillons Terra et Alif, les chutes d'eau du Surreal water feature, Garden in the Sky, des restaurants et bars et l'unique hôtel du site.

"Avec 80% des bâtiments du site qui seront encore là après le mois d'octobre, vous aurez la possibilité de pouvoir encore vivre cet événement, mais aussi de le voir évoluer," affirme Paul Bridger, COO de Rove Hotels, groupe auquel appartient cet établissement. "Pendant l'Expo, cet hôtel a eu une fréquentation phénoménale, c'est un peu plus calme depuis, mais cet été, nous avons accueilli de nombreuses personnes qui voulaient simplement voir la région et découvrir ce qui s'y passe," indique-t-il. "Nous avons hâte de voir les attractions et la destination rouvrir en octobre, mais aussi d'accueillir de nombreuses start-up et enseignes dans ce quartier," confie-t-il.

La COP28 se tiendra à Expo City Dubai

Le centre d'exposition continuera de fonctionner à Expo City Dubai et accueillera des événements mondiaux comme la COP28 en 2023. En outre, de nombreuses sociétés du classement Fortune 500, ainsi que des entreprises locales travaillent à l'ouverture de leurs bureaux ici comme DP World et Siemens."

Les entreprises bénéficieront d'un écosystème qui met en avant les technologies 5G et l'Internet des objets.

"Expo City sera une ville intelligente, donc ce sera un terrain de jeu majeur pour différentes technologies liées à l'intelligence artificielle, notamment la vision par ordinateur, le traitement automatique des langues, le machine learning et l'interaction homme-machine : toutes ces technologies peuvent être utilisées dans un contexte de ville intelligente," estime Ling Shao, chef scientifique à Terminus Group et président de Terminus International. "C'est pourquoi il faut que de nombreuses entreprises technologiques de pointe soient basées à Expo City pour collaborer avec elle et contribuer à son développement," renchérit-il.

Première ville du quart d'heure des Émirats

Les personnes qui choisiront de s'installer à Expo City évolueront dans la première ville du quart d'heure des Émirats arabes unis, avec des quartiers reliés par des voies réservées aux piétons et aux véhicules autonomes.

"Expo City se situe à Dubai South, le secteur qui a été construit le plus récemment à Dubaï, et Dubai South, une fois achevé, aura une superficie supérieure à celle de Hong Kong," précise Rebecca Elyse Roffe, consultante en ventes immobilières chez Better Homes

"Le concept de la ville du quart d'heure s'appliquera pour la première fois aux Émirats et nous avons déjà de nombreuses personnes intéressées qui nous contactent et les demandes proviennent de toutes nationalités et de tous horizons," dit-elle. "Cela crée l'enthousiasme quand les gens pensent que 90% de leurs tâches quotidiennes pourront être accomplies en 15 minutes à pied ou à vélo depuis leur domicile," juge-t-elle.

Dubaï espère tirer parti du plein potentiel de l'héritage de l'Expo 2020 de Dubaï et le transmettre aux générations à venir en leur offrant un meilleur cadre de vie.