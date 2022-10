Les technologies les plus futuristes s'exposent au GITEX 2022 à Dubaï

5G, intelligence artificielle, cloud, cybersécurité, FinTech, blockchain, analyse de données ou encore villes intelligentes... Le GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) dont l'édition 2022 vient de se tenir à Dubaï a offert un condensé des technologies les plus avancées.

Cet événement qui en est à sa 42ème édition n'est plus un salon de niche, mais la plus grande exposition de ce type au monde.

Plus de 4 500 entreprises exposantes

"GITEX est le seul endroit au monde où des entreprises du monde entier se pressent pour présenter leurs technologies, leurs innovations, leurs progrès : c'est aujourd'hui, le plus grand salon dédié aux technologies à l'échelle mondiale," affirme Omar Al Olama, ministre d'État en charge de l'intelligence artificielle, de l'économie numérique et du système de télétravail. "Il témoigne de ce que les Émirats et Dubaï sont capables de faire quand ils agissent dans un secteur en particulier : nous misons beaucoup sur les technologies et nous constatons que les entreprises du monde entier y croient elles aussi," poursuit-il. "Elles viennent dévoiler leurs innovations ici pour explorer de nouveaux marchés, mais aussi tenter de se faire une place sur celui des Émirats," dit-il.

Les espaces d'exposition de GITEX s'étendent sur plus de 180 000 m² au Dubai World Trade Centre. C'est l'équivalent de 33 terrains de football. Plus de 4 500 entreprises étaient présentes cette année. Un quart d'entre elles sont nouvelles et la concurrence est rude pour se faire remarquer.

Voiture volante

Parmi les innovations qui ont fait sensation, un modèle de voiture volante à deux places qui a été présenté au public, en vol pour la première fois. Ce prototype chinois futuriste appelé Xpeng X2 est fabriqué en fibre de carbone et peut transporter deux passagers sans émettre de CO2. Il a été conçu pour voler à basse altitude et évoluer en ville à une vitesse maximale de 130 km/h.

"Tout d'abord, nous avons commencé par des mini hélicoptères, puis nous avons acquis de l'expérience dans le développement," précise Eng Liu Xinying, scientifique en ingénierie aérospatiale chez XPENG AEROHT, "nous avons réduit le poids de l'ensemble du design, nous avons aussi tenu compte des différentes exigences de sécurité et des mesures d'atténuation dans notre système, nous avons travaillé là-dessus pendant huit ans," fait-il remarquer avant d'ajouter : "À ce stade, pour commercialiser la prochaine génération, je pense que nous avons encore besoin de deux ou trois ans."

Taxi sans chauffeur

Si vous préférez garder les pieds sur Terre, l'Autorité des Transports et des Routes de Dubaï a présenté pour la première fois, son taxi sans chauffeur. Ce véhicule Cruise Origin a lui aussi un peu de chemin à parcourir avant sa mise en service. Mais d'ici à fin 2023, des milliers d'exemplaires devraient faire leur apparition dans les rues de l'émirat.

"Nous allons les tester dans différentes zones de la ville de Dubaï, nous commençons à réaliser la cartographie haute définition de certains secteurs ; ainsi, l'aire de promenade de Jumeirah 1 est l'une des premières zones où ces véhicules seront testés," précise Khaled Alawadhi, directeur des systèmes de transport au sein de l'Autorité des transports et des routes (RTA).

"Cette voiture est équipée de différentes technologies : elle intègre un radar laser et une caméra à 360 degrés qui offre une visibilité complète autour du véhicule quand il se déplace dans les rues," décrit-il.

Humanoïdes et Metaverse

L'entreprise Engineered Arts a de son côté, présenté son dernier modèle d'humanoïde plus vrai que nature. Il peut être employé dans différentes applications, comme sur les chantiers.

Le GITEX invite à se projeter dans l'avenir... Et l'une des manières de le faire est d'investir le Metaverse, un concept tendance cette année. Uli Stanke, MCH Global, agence de marketing expérientiel, nous livre son point de vue. "Comme nos marques et nos clients s'orientent de plus en plus vers des expériences plus numériques comme le Metaverse, nous savions qu'il nous fallait un moyen de les guider dans ce processus," précise-t-il. "Nous avons donc mis au point Arcadia, une expérience du Metaverse," poursuit-il, "qui aide les marques et les responsables du marketing à comprendre la puissance de ce nouveau média."

Une dose de réel dans les visioconférences

Autre innovation présentée au GITEX 2022 : un nouveau service vidéo appelé Room qui permet de passer des appels de type Zoom en y apportant une touche de jeu vidéo en 3D. Il fonctionne sur un navigateur classique et permet d'accéder en un clic à des réunions qui se tiennent dans le Metaverse.

En tant qu'organisateur de la réunion, on peut choisir un cadre qui convient à l'ambiance de la rencontre, on invite ses collègues à la rejoindre et tous les participants interagissent naturellement à l'aide de la technologie tout en captant les signaux non verbaux que l'on ne perçoit pas lors des réunions en ligne.

"Room est le moyen le plus proche de la vie réelle de communiquer avec des personnes en ligne," décrit Stefanie Palomino, directrice générale et responsable produit de Room. "Ce que nous combattons, c'est la lassitude que l'on éprouve à l'égard des visioconférences ; là, les gens apprécient de se retrouver dans l'espace numérique," souligne-t-elle.

Le GITEX a accueilli un nombre record de visiteurs cette année. Ce qui les unit, c'est clairement leur engouement pour des technologies qui veulent nous offrir un meilleur avenir.