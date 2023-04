JUICE, la nouvelle mission de l'ESA met le cap sur Jupiter

Par Euronews avec AFP

C'est une odyssée de huit ans qui commence ce vendredi : la mission JUICE s'apprête à débuter son voyage de 884 millions de kilomètres vers Jupiter et ses lunes glacées.

Il s'agit de l'objectif le plus ambitieux et le plus éloigné pour l'Agence spatiale européenne. Cette mission permettra de confirmer si la plus grande planète du système solaire peut abriter la vie.

"Nous n'irons pas sous la surface avec JUICE, mais ce que JUICE pourra nous dire, c'est l'épaisseur de la croûte de glace, donc si nous voulons revenir en arrière et envoyer un atterrisseur, au moins nous savons où atterrir. On me demande souvent, pourquoi n'envoyez-vous pas un atterrisseur maintenant ? Nous ne savons pas où atterrir" explique la professeure Michele Dougherty, Responsable du département des Sciences de l'Espace de l'Imperial College de Londres.

Conçus par Airbus, les composants JUICE ont été fabriqués par plusieurs dizaines d'entreprises européennes.

L'arrivée sur les plus grandes lunes de Jupiter, découvertes par Galilée il y a 400 ans, est prévue pour juillet 2031.