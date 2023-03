Premier séjour prolongé dans l'espace pour un astronaute du monde arabe

SpaceX a lancé ce jeudi quatre astronautes vers la Station spatiale internationale pour le compte de la NASA.

Parmi eux, Sultan Al Neyadi, deuxième astronaute des Émirats arabes unis à s'envoler dans l'espace, et premier du monde arabe à prendre part à une mission spatiale prolongée.

Sultan Al Neyadi a remercié tout le monde en arabe puis en anglais une fois sur orbite. "Le lancement était incroyable. Incroyable", a-t-il déclaré.

Également à bord de la capsule Dragon qui doit rejoindre l'ISS vendredi : Stephen Bowen de la NASA, sous-marinier de la marine à la retraite qui a effectué trois vols en navette spatiale, Warren "Woody" Hoburg, ancien chercheur au Massachusetts Institute of Technology et novice dans l'espace, et Andrei Fedyaev, novice dans l'espace et retraité de l'armée de l'air russe.

Les nouveaux venus dans la Station spatiale remplaceront l'équipage américano-russo-japonais qui y est présent depuis octobre. Les autres résidents de la station sont deux Russes et un Américain dont le séjour de six mois a été doublé, jusqu'en septembre, après que leur capsule Soyouz ait eu une fuite.

Au printemps, deux astronautes saoudiens se rendront à l’ISS lors d'un court vol privé de SpaceX payé par leur gouvernement.