La mission JUICE : l'ESA en quête de vie extraterrestre sur les lunes glacées de Jupiter

Par Luke Hurst

L'Agence spatiale européenne (ESA) lance cette semaine une mission d'envergure pour explorer Jupiter et ses lunes glacées dans le but de découvrir des signes de vie

Baptisée JUICE, acronyme de Jupiter Icy Moons Explorer, cette mission fournira des observations détaillées de la plus grande planète du système solaire et de trois de ses plus grandes lunes : Callisto, Europe et Ganymède.

Ces lunes sont réputées pour leurs océans souterrains et sont considérées comme des candidats sérieux à l'accueil de la vie.

La sonde sera lancée depuis le port spatial de l'ESA en Guyane française, en utilisant une fusée Ariane 5 - la même qui a envoyé le télescope spatial James Webb de la NASA en 2021.

La mission JUICE est considérée comme l'une des plus ambitieuses de l'ESA, car elle explorera des régions jamais observées auparavant dans le système jovien et utilisera des instruments sophistiqués pour analyser l'environnement de ces lunes glacées.

Les scientifiques espèrent que les données recueillies par JUICE leur permettront de mieux comprendre les propriétés des océans souterrains de ces lunes, leurs caractéristiques géologiques et la possibilité d'existence de vie microbienne.

Cette mission pourrait également aider à répondre à certaines des plus grandes questions de l'humanité sur l'origine de la vie et sur l'existence de la vie en dehors de la Terre.

Programme de la mission JUICE

Le compte à rebours a commencé pour la mission JUICE : l'Agence spatiale européenne (ESA) s'apprête à lancer la sonde le jeudi 13 avril à 13h15 heure française. Les amateurs d'exploration spatiale peuvent suivre en direct le lancement dès 12h45.

Après le lancement, la sonde déroulera ses panneaux solaires, ses antennes et d'autres instruments avant de se lancer dans son voyage de huit ans vers Jupiter.

Au cours de cette période, JUICE effectuera trois survols de la Terre et un survol de Vénus, utilisant la force gravitationnelle des planètes pour atteindre Jupiter, qui se trouve à près de 900 millions de km de la Terre.

En juillet 2031, la sonde arrivera sur l'orbite de Jupiter, prête à explorer les lunes glacées de la planète géante.

En 2034, JUICE entrera dans l'histoire en devenant le premier vaisseau spatial humain à se mettre en orbite autour d'une lune d'une autre planète. La sonde se mettra en orbite autour de Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, dans le cadre de sa mission ambitieuse pour explorer l'environnement de ces lunes glacées et analyser les océans souterrains de ces corps célestes.

En quoi consiste la mission ?

Cette mission de huit ans a pour objectif d'étudier la composition des croûtes glacées des lunes et d'examiner les couches océaniques sous-jacentes.

Outre l'exploration de ces lunes, la mission JUICE permettra également de dresser un portrait complet de Jupiter en tant que géante gazeuse, considérée comme l'archétype des autres géantes gazeuses dans l'univers.

La mission vise à comprendre comment l'atmosphère, le magnétisme, les lunes et les anneaux poussiéreux de Jupiter interagissent entre eux, afin de mieux comprendre les systèmes des autres géantes gazeuses.

La sonde JUICE effectuera des observations détaillées de la chimie, de la structure, de la dynamique, des conditions météorologiques et du climat de Jupiter, ainsi que du fonctionnement d'une atmosphère en l'absence d'une planète solide.

Les scientifiques espèrent que ces découvertes permettront de mieux comprendre les systèmes planétaires dans l'univers et pourraient montrer comment des endroits habitables pourraient exister ailleurs dans des systèmes similaires à celui de Jupiter.

Exploration des satellites de Jupiter

La mission JUICE aura pour cible principale la lune Ganymède, la plus grande du système solaire et le neuvième objet le plus grand de notre système. Cette lune est unique en son genre, étant le seul satellite naturel à générer son propre champ magnétique.

JUICE se concentrera sur l'étude de son océan caché, de son activité passée et présente, et examinera la possibilité d'une vie sous sa coquille glacée.

La sonde effectuera également des observations détaillées des lunes Europe et Callisto. Lorsqu'il survolera Europe, JUICE recherchera des biosignatures et des poches d'eau. La mission effectuera 21 survols de Callisto, dont un à seulement 200 km de la surface, et examinera de plus près la lune qui pourrait contenir un océan salé sous la surface.

Les trois lunes contiennent une immense quantité d'eau, qui pourrait représenter jusqu'à six fois le volume d'eau des océans terrestres.

Les missions précédentes ont permis de recueillir des preuves de l'activité géologique sur les trois lunes. JUICE examinera s'il y a une activité actuelle et sondera l'activité passée des trois lunes.

Des instruments de pointe pour étudier les secrets cachés de Jupiter

JUICE embarque dix instruments de pointe pour mener des études exhaustives sur Jupiter et ses lunes. Parmi ces instruments, 3GM est chargé d'étudier le champ de gravité de Ganymède, l'étendue des océans internes sur les lunes, ainsi que la structure de l'ionosphère de Jupiter et de ses lunes.

MAJIS, un spectromètre sophistiqué, est utilisé pour analyser les caractéristiques des nuages sur la planète géante et les minéraux sur les surfaces lunaires. Le J-MAG est un magnétomètre qui étudie les océans souterrains sur les lunes.

D'autres équipements, notamment un radar, un spectrographe à imagerie UV, un système de caméra optique et un altimètre laser, seront également utilisés pour effectuer un certain nombre de mesures.

Il est important de noter que cette mission marque un événement remarquable pour l'exploration spatiale, car elle sera la première depuis Juno, lancée en 2011, pour envoyer un engin spatial vers Jupiter.

Toutefois, Europa Clipper de la NASA, une autre mission visant à explorer la lune de Jupiter, Europe, sera lancée en 2024 et devrait atteindre la lune en 2030 dans l'espoir de déterminer si elle présente des conditions propices à la vie.