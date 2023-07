Par Camille Bello (adapté de l'anglais)

Grâce à une série d'illusions sonores, les scientifiques ont découvert que, d'un point de vue cognitif, l'humain perçoit le silence de la même manière que les sons.

Peut-on entendre le son du silence ? Le silence n'est-il au contraire que la simple absence de sons ? Malgré des siècles de réflexion, ces questions sont restées irrésolues. Dans une étude récente, des chercheurs ont adopté une approche scientifique du débat et leurs résultats suggèrent que le silence est en fait un son.

Historiquement, la nature du silence a été divisée en deux perspectives. Le point de vue perceptif et le point de vue cognitif. Le point de vue perceptif soutient que nous entendons réellement le silence, tandis que le point de vue cognitif postule que nous jugeons ou déduisons simplement sa présence à partir de l'absence d'autres sons.

"Jusqu'à présent, il n'existait pas de test empirique clé pour répondre à cette question. C'est donc ce que nous avons cherché à faire", explique Rui Zhe Goh, coauteur de l'étude et étudiant diplômé en sciences cognitives et en philosophie à l'université américaine Johns Hopkins.

Pour mettre le silence à l'épreuve, Rui Zhe Goh et ses professeurs ont travaillé sur une série d'illusions sonores pour voir si l'humain perçoit le silence comme il entend des sons, d'un point de vue cognitif.

"Notre stratégie consistait donc à vérifier si certaines des illusions auditives qui se produisent avec les sons se produisent également avec le silence", a-t-il expliqué à Euronews Next.

Illusions d'optique et sonore

À l'instar des illusions d'optique qui trompent la vue, les illusions auditives peuvent faire croire que les sons sont plus longs ou plus courts qu'ils ne le sont en réalité. Un exemple est l'illusion du "un est plus", où un bip long semble plus long que deux bips courts consécutifs, même si les deux séquences sont de longueur égale.

Dans le cadre de tests impliquant 1 000 participants, et afin de tester empiriquement la nature du silence, l'équipe a remplacé les sons typiques de l'illusion "un est plus" par des moments de silence, transformant ainsi l'illusion auditive en "un silence est plus".

L'illusion "un silence est plus" présentait aux participants des bandes sonores reproduisant des environnements animés tels que des restaurants, des marchés et des gares. Dans ces enregistrements, l'équipe a inséré des moments d'arrêt soudain, qui se traduisent par de brefs silences. Les participants ont ensuite été invités à déterminer lequel des silences était les plus long, alors tous étaient de même durée.

Les résultats, publiés dans la revue scientifique PNAS, sont surprenants, explique Rui Zhe Goh. Les gens pensaient qu'un long moment de silence était plus long que deux courts moments de silence. En d'autres termes, l'illusion "un silence est plus", a donné les mêmes résultats que l'illusion "un est plus".

"J'ai compris que ça marchait vraiment. Quand bien même je savais que les durées des séquences de silence étaient les mêmes, mais quand je l'ai entendu, j'ai vraiment eu l'impression que la séquence silencieuse était plus longue", explique Rui Zhe Goh.

Le fait que ces illusions basées sur le silence aient produit exactement les mêmes résultats que leurs équivalents basés sur le son suggère que les gens entendent le silence comme ils entendent les sons, car cela implique un traitement cognitif similaire entre les deux.

Les silences traités comme les sons par le cerveau

"Notre approche consistait à nous demander si notre cerveau traitait les silences de la même manière que les sons. Si l'on peut obtenir les mêmes illusions avec les silences qu'avec les sons, cela pourrait être la preuve que nous entendons littéralement le silence", a déclaré Chaz Firestone, professeur adjoint de psychologie et de sciences du cerveau, qui dirige le Johns Hopkins Perception & Mind Laboratory dans un communiqué.

"Le même traitement cognitif qui se produit avec le son est également déclenché par les moments de silence. Et comme le système auditif traite ces moments de silence de la même manière qu'un son, cela suggère que nous pouvons avoir des expériences auditives du silence", explique Rui Zhe Goh.

Ces résultats pourraient expliquer "pourquoi, lorsque vous marchez dans une rue animée et que vous entrez dans un espace calme, vous êtes en quelque sorte frappé par le silence, et pourquoi les moments de silence au cours d'une représentation théâtrale ou d'une pièce musicale exercent une force aussi importante", ajoute-t-il.

Bien que l'étude ne permette pas de comprendre comment notre cerveau traite le silence, les résultats suggèrent que les gens perçoivent le silence comme un type de "son" à part entière, et pas seulement comme un espace entre deux bruits.

L'avenir du son du silence

Les chercheurs prévoient de continuer à explorer la mesure dans laquelle les gens entendent le silence, y compris "ce que nous pourrions appeler le silence pur, c'est-à-dire les silences qui ne sont pas entendus par opposition au son", comme les silences perçus lors des séances de méditation.