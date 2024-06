Le module a atterri dans un cratère du pôle Sud et tentera de collecter deux kilos de roches lunaires et de débris pour les ramener sur Terre.

Une sonde chinoise s'est posée sur la face cachée de la Lune, dans un contexte de rivalité croissante avec les États-Unis - qui restent le leader de l'exploration spatiale - et d'autres pays, dont le Japon, l'Inde, la Russie et l'Europe dans son ensemble.

Cette mission est la sixième du programme d'exploration lunaire Chang'e, qui porte le nom d'une déesse chinoise de la Lune.

C'est la deuxième à rapporter des échantillons, après Chang'e 5, qui l'a fait depuis la face cachée en 2020.

Quels sont les objectifs de la Chine sur la Lune ?

La sonde chinoise collectera des échantillons de sol et de roches qui pourraient permettre de mieux comprendre les différences entre la face visible et la face cachée de la Lune, moins explorée.

Dans le cadre de la mission actuelle, l'atterrisseur doit utiliser un bras mécanique et une foreuse pour collecter jusqu'à deux kilogrammes de matériaux de surface et souterrains sur une période d'environ deux jours.

Les échantillons seront ramenés dans un conteneur métallique sous vide vers un autre module en orbite autour de la Lune. Le conteneur sera transféré dans une capsule de rentrée qui doit revenir sur Terre vers le 25 juin.

Les missions sur la face cachée de la Lune sont beaucoup plus difficiles car elle ne fait pas face à la Terre, ce qui nécessite un satellite relais pour maintenir les communications. Le terrain est également plus accidenté, avec moins de zones plates pour atterrir.

L'engin chinois s'est posé dans le bassin du pôle Sud-Aitken, un cratère d'impact créé il y a plus de quatre milliards d'années, d'une profondeur de 13 kilomètres et d'un diamètre de 2 500 kilomètres.

Il s'agit du plus ancien et du plus grand cratère de ce type sur la Lune, ce qui pourrait permettre d'obtenir les premières informations à son sujet, a déclaré l'agence de presse chinoise Xinhua, ajoutant que l'énorme impact de l'atterrissage pourrait avoir éjecté des matériaux se trouvant dans les profondeurs de la surface.

Course mondiale à l'espace

La Chine a également pour objectif d'envoyer une personne sur la lune avant 2030. Si elle y parvient, elle sera la deuxième nation à le faire après l'atterrissage historique des États-Unis le 21 juillet 1969.

Aujourd'hui, les États-Unis prévoient de faire à nouveau atterrir des astronautes sur la lune, dans le cadre d'un programme baptisé "Artemis" bien que la NASA ait repoussé la date cible à 2026 au début de l'année.

Si l'envoi d'hommes sur la Lune n'a qu'une valeur scientifique limitée - les robots peuvent tout aussi bien collecter des échantillons que les hommes -, il y a une grande fierté nationale à le faire.

L'Europe renforce également sa présence dans l'espace

En début de semaine, un satellite de recherche sur le climat, lancé conjointement par l'Europe et le Japon, a été mis en orbite.

Conçu pour étudier l'équilibre des températures terrestres, l'engin de SpaceX, connu sous le nom de satellite EarthCARE, a décollé mardi de la base spatiale côtière de Vandenberg, en Californie.

Le nom EarthCARE est l'abréviation de Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (explorateur des nuages terrestres, des aérosols et des radiations).

Le satellite est équipé de quatre instruments destinés à étudier le rôle des nuages et des aérosols - particules en suspension dans l'atmosphère - dans la réflexion du rayonnement solaire vers l'espace et le piégeage du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre.

Cette recherche est un projet de coopération entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale.

Après la séparation des étages, le premier étage réutilisable du Falcon 9 a atterri à Vandenberg, effectuant ainsi son septième vol.

En revanche, les efforts américains visant à utiliser des fusées du secteur privé pour lancer des engins spatiaux ont été retardés à plusieurs reprises. Des problèmes informatiques de dernière minute ont empêché le lancement prévu du premier vol d'astronaute de Boeing samedi.

Plus tôt dans la journée, un milliardaire japonais a annulé son projet de mise en orbite autour de la Lune en raison de l'incertitude entourant le développement d'une méga-fusée par SpaceX. La NASA prévoit d'utiliser cette fusée pour envoyer ses astronautes sur la lune.