Le dernier et le plus grand des satellites Earth Explorer de l'agence spatiale a été mis en orbite depuis la Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX.

La dernière mission scientifique de l'Agence spatiale européenne a été lancée avec succès dans l'espace depuis les États-Unis mardi, avec à son bord un satellite qui pourrait fournir des informations essentielles sur l'un des problèmes les plus urgents liés au changement climatique.

Le satellite EarthCARE, fruit d'une collaboration entre l'ESA et l'agence spatiale japonaise JAXA, étudiera l'impact de la formation des nuages et de la densité des aérosols dans l'atmosphère sur la température de la Terre.

Obscurci par une faible couverture nuageuse à la base spatiale de Vandenburg, dans le sud de la Californie, le satellite a quitté la rampe de lancement à bord d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX à 15 h 20 heure locale (12 h 20 CET mercredi).

Le satellite s'est ensuite séparé de la fusée 10 minutes après le début du vol et a établi son premier contact avec la station terrestre Hartebeesthoek en Afrique du Sud moins d'une heure après le lancement.

Comprendre comment les nuages contribuent à la crise climatique

Abréviation de Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, EarthCARE a été conçu en 2004 et construit par Airbus et 75 entreprises sous-traitantes.

Il devrait rester en orbite pendant au moins trois ans et recueillir des données pour le programme Copernicus de l'ESA.

I was touched and very emotional when I saw the launch. It's a big moment for me. Josef Aschbacher Director-general, ESA

Dernier et plus grand des satellites Earth Explorer de l'ESA, il est équipé de quatre instruments de pointe, dont un radar de profilage des nuages fourni par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA).

Pour la première fois, ces différents équipements prendront simultanément des mesures différentes, ce qui permettra aux scientifiques de mieux comprendre comment les nuages et les aérosols - de petites particules comme la poussière ou les gouttelettes d'eau - perturbent l'équilibre radiatif de la Terre et contribuent à la crise climatique.

S'adressant à Euronews Next en Californie, le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher, s'est dit "soulagé" que le lancement ait été un succès.

"Je suis très heureux pour toutes les personnes qui ont travaillé pendant des décennies sur ce projet, qu'il s'agisse de la communauté scientifique ou de l'ingénierie, de l'industrie, de l'ESA ou de mes propres collègues", a-t-il déclaré.

"Je sais combien de sang, de sueur et de larmes ont coulé dans cette mission pour l'amener là où elle est aujourd'hui".

M. Aschbacher a travaillé sur la mission EarthCARE en tant que directeur des programmes d'observation de la Terre de l'ESA pendant cinq ans.

"EarthCARE était l'un des défis que j'avais sur la table lorsque j'ai pris mes fonctions en 2016. Nous avons dû surmonter des obstacles et des problèmes techniques. Et voir que tout cela fonctionne maintenant est aussi une grande satisfaction. Personnellement, j'ai été touché et très ému lorsque j'ai assisté au lancement. C'est donc un grand moment pour moi", a-t-il déclaré à Euronews Next.

Plus pertinent aujourd'hui

Simonetta Cheli, l'actuelle responsable des programmes d'observation de la Terre de l'ESA, estime que si le satellite a été conçu il y a 20 ans, il est "encore plus pertinent aujourd'hui qu'au moment de sa conception".

"Elle [la mission EarthCARE] montre l'importance de la durabilité environnementale et le fait que le climat en général est une priorité pour les Etats membres de l'ESA, à la fois en termes de soutien aux programmes, de contribution aux projets et de continuité des données dont nous disposons", a-t-elle déclaré à Euronews Next.

"Nous avons remarqué que l'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée. Nous avons remarqué que l'année dernière a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et que chaque mois de 2024 a été le mois le plus chaud jamais enregistré.

"Le fait de disposer d'informations détaillées, précises et innovantes sur les nuages, les aérosols et les précipitations devient donc essentiel si l'on veut étudier le rayonnement du soleil vers la Terre, l'effet des nuages en termes de refroidissement, l'effet du rayonnement renvoyé par la Terre et le refroidissement de la Terre", a-t-elle ajouté.

"Tout cela pourra être surveillé encore plus en profondeur grâce aux mesures synergiques des quatre instruments embarqués à bord d'EarthCARE".

Après son déploiement réussi mardi, EarthCARE sera contrôlé depuis le Centre européen d'opérations spatiales de l'ESA à Darmstadt, en Allemagne, où il continuera d'être surveillé et ses instruments étalonnés.

Les premières données de la mission devraient être disponibles dans six mois, lorsque le satellite aura été entièrement mis en service.