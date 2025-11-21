L’Europe peut être un acteur clé de la course mondiale à l’intelligence artificielle (IA), mais l’enjeu sera de retenir les talents technologiques au sein du bloc, a déclaré à Euronews Next le directeur général de la start-up française H Company.

La Chine et les États-Unis se livrent bataille pour prendre la tête d’une technologie qui promet de transformer la santé, l’industrie et l’économie mondiale. Les pays qui prendront l’avantage en matière d’IA ne feront pas que définir les rapports de pouvoir à l’échelle mondiale, selon le Tony Blair Institute, mais feront aussi croître leurs économies.

« Si vous regardez l’IA, ce sont des maths, en gros. C’est la compétence la plus importante pour l’IA, et l’Europe détient le plus grand nombre de médailles Fields au monde », a déclaré le PDG de H Company, Gautier Cloix, en référence au prestigieux prix de mathématiques.

« Je pense que le talent est ici. La question, c’est: comment retenir les talents et les données ? »

Il affirme que les professionnels de l’IA voudront être dans la meilleure équipe et seront prêts à se déplacer pour cela.

Cloix est récemment rentré en France après avoir passé dix ans chez Palantir Technologies, aux États-Unis. Il dit que, le mois dernier, une dizaine d’employés de la tech ont quitté les États-Unis ou le Royaume-Uni pour revenir en France et rejoindre H Company « parce qu’ils en voient le potentiel ».

Toutefois, ce potentiel ne résidera sans doute pas dans les grands modèles de langage (LLM), qui alimentent des outils d’IA générative tels que ChatGPT. Il est très difficile de rivaliser, les géants technologiques américains, comme OpenAI, disposant de moyens financiers bien supérieurs.

H Company se concentre sur des agents d’IA, qui tentent de planifier, d’exécuter des tâches et de résoudre des problèmes avec un minimum d’intervention humaine. Par exemple, un agent d’IA peut rédiger et programmer des courriels ou organiser des déplacements.

Cloix explique qu’il utilise un agent d’IA pour le recrutement: au lieu de chercher lui-même des candidats sur LinkedIn le soir, il laisse l’agent s’en charger et lui fournir une liste de profils potentiels.

Mais se faire une place sur la scène mondiale de l’IA n’est pas facile: « La concurrence est forte. Mais, personnellement, ça me plaît ».

Il ajoute que se mesurer à des entreprises mondiales peut en réalité renforcer la sienne. En Europe, l’achat des agents d’IA de H peut prendre neuf mois, alors qu’aux États-Unis, des entreprises peuvent décider en trois semaines à peine, car il y a moins de procédures à franchir.

« Je pense que la souveraineté, c’est très bien, mais elle ne doit pas devenir du protectionnisme. Il nous faut de la concurrence. C’est comme aux Jeux olympiques: si vous ne jouez que le championnat de France, vous n’allez peut‑être pas progresser », a-t-il déclaré.

Selon Cloix, l’avantage d’être en Europe et de se conformer aux règles du bloc est que sa technologie est plus facile à déployer pour les gouvernements et les entreprises.

Mettre fin à la fragmentation

La réglementation est l’un des aspects de l’IA sur lesquels l’Europe est en tête et elle a servi de modèle à d’autres pays avec l’AI Act de l’Union européenne.

Si elle a été critiquée pour avoir ralenti l’innovation, Cloix estime que ce n’est pas le principal obstacle en Europe.

« Je ne pense pas que la réglementation soit un problème, c’est la fragmentation », dit-il.

Il explique que des décisions de niveau direction générale, comme embaucher davantage de personnes ou ouvrir un bureau dans un autre pays, peuvent être difficiles en Europe.

« Si vous voulez simplement embaucher quelqu’un, une personne en Belgique, c’est impossible, les règles sont différentes. Les attributions en capital que nous accordons aux employés, vous ne pouvez pas les donner à un salarié belge. Nous avons donc beaucoup de fragmentation », a-t-il dit.

Interrogé pour savoir si un agent d’IA pourrait aider à résoudre la fragmentation en Europe, il a répondu: « Honnêtement, je pense que oui ».

Il évoque un client, leader mondial dans un type particulier de publicité, qui possède 80 filiales à travers le monde. Chaque pays ayant des politiques et des systèmes informatiques différents, disposer d’un agent d’IA permet d’avoir plusieurs spécialistes par pays pour appliquer les règles en même temps.

« En Europe, nous devons nous mettre d’accord, et le consensus est important. Mais le consensus prend du temps et représente beaucoup de travail en back‑office », a indiqué Cloix, en ajoutant que les réunions finales où se prennent les décisions ne prennent peut‑être qu’un tiers du temps.

« Les agents ne peuvent pas tout résoudre, mais ils peuvent certainement réduire, par exemple, le délai d’obtention d’un passeport ou le temps d’attente aux urgences, ça oui, ils le peuvent », a-t-il dit.