Alors que la saison de la grippe débute en Europe, les taux de vaccination restent « suboptimaux » dans de nombreux pays, selon de nouvelles données sanitaires.

La saison grippale s’étend généralement de la mi-novembre à la fin mai, et celle de l’an dernier (2024-2025) a été particulièrement virulente. Jusqu’à un Européen sur cinq contracte la grippe chaque hiver, et elle est associée à environ 27 600 décès par an dans l’Union européenne.

Jeudi, les autorités sanitaires ont averti que la grippe se propage « de manière inhabituellement précoce » cette année, portée par un nouveau variant H3N2, dit sous-clade K. Cela pourrait annoncer une saison grippale plus longue et plus sévère.

Ils soulignent que la vaccination annuelle est essentielle pour éviter de tomber malade et de transmettre le virus à autrui, en particulier pour les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques ou immunodéprimées, les femmes enceintes, les jeunes enfants et les professionnels de santé.

Mais, dans de nombreux pays, les taux de vaccination étaient très en deçà des objectifs lors de la dernière saison grippale, selon de nouvelles données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). L’analyse couvre les 27 États membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

« Il est évident que les politiques de vaccination ne permettent toujours pas d’atteindre des niveaux d’adhésion suffisants dans les principaux groupes cibles, notamment chez les personnes âgées », a indiqué l’ECDC.

Par exemple, les taux de vaccination des personnes âgées allaient de moins de 15 % en Lettonie et en Pologne à 76 % au Danemark, pour une médiane de 47 %.

À l’exception du Danemark, seuls l’Irlande, le Portugal et la Suède étaient proches d’atteindre l’objectif de l’UE d’avoir au moins 75 % des personnes âgées vaccinées contre la grippe.

Atteindre ce niveau a toujours été difficile. Au cours des cinq dernières années, la médiane a été la plus élevée pendant la saison grippale 2021-2021, en pleine pandémie de COVID-19, à 59 %.

« Les niveaux d’adhésion restent donc suboptimaux dans la plupart des pays de l’UE, sans progrès global par rapport aux dernières saisons grippales annuelles », a indiqué l’ECDC.

Par ailleurs, 23 pays recommandent que tous les professionnels de santé se fassent vacciner contre la grippe, et neuf ont déclaré des taux allant d’environ 14 % en Slovénie à 51 % en Norvège.

Parmi les huit pays disposant de données sur les femmes enceintes, une médiane de 22 % étaient vaccinées. L’Espagne affichait de loin le taux le plus élevé, à environ 61 %, tandis que plusieurs pays restaient sous les 10 %, a indiqué l’ECDC.

Le rapport constate toutefois quelques avancées. Les 30 pays étudiés disposaient tous de recommandations spécifiques de vaccination pour les enfants ou les adolescents, contre 18 lors de la saison précédente, même si l’adhésion réelle à la vaccination reste faible.

L’ECDC estime que les autorités sanitaires doivent faire davantage pour encourager la vaccination contre la grippe, au-delà d’une simple mise à jour de leurs recommandations officielles.

« La vaccination contre la grippe saisonnière demeure une intervention clé de santé publique », a déclaré l’agence.