L'excitation était évidente à Tivoli quelques jours avant le départ du Tour de France au Danemark. Tivoli rend hommage à Paris pour le Grand Départ à Copenhague, au Danemark.

C'est l'endroit le plus septentrional où le grand départ ait jamais eu lieu et le directeur général du Tour de France a expliqué à la presse : "Je pense que le Danemark le mérite. Parce que toute la population est à vélo et parce que vous aimez le Tour" et il a ajouté : "Parce que vous avez de plus en plus de coureurs très talentueux, hommes et femmes, et parce que Kasper (réf. Asgreen) a gagné le Tour de Flandres (réf. 4/4-2021), parce que Mads Petersen a été champion du monde (réf. 2019), parce que Jonas Vindegaard a été 2. l'année dernière sur le Tour. Et toutes ces choses faites, nous sommes ici maintenant. "

La fête au Danemark continue. Les habitants et les villes décorent les maisons et les places.

La maire de Copenhague, Sophie Hæstorp Andersen, explique ce qu'elle espère que tous en retireront : "J'espère que lorsque le Tour de France partira, il aura vu une Copenhague jaune, joyeuse, qui invite les gens, non seulement les cyclistes professionnels, mais aussi les cyclistes de tous les jours. Et nous espérons inspirer le reste du monde et l'inciter à aller plus loin dans cette direction, car c'est un mode de vie neutre en carbone et c'est aussi un mode de vie sain."

Mercredi, la présentation de l'équipe aura lieu à Tivoli, suivie d'un défilé dans Copenhague.

Vendredi, le premier contre-la-montre aura lieu, avec un parcours de 13 km sur les places, les routes et les sculptures les plus célèbres de Copenhague,