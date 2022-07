Des centaines de militants du droit à l'avortement ont manifesté devant la Cour suprême à Washington. Assis sur l'asphalte étouffant, ils ont mené une manifestation de désobéissance civile non violente pour exiger un accès sûr et légal à l'avortement. En Argentine des femmes, déguisées en personnages du roman et de la série télévisée "The Handmaid's Tale", ont aussi organisé une manifestation devant la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, à Buenos Aires.