no comment

Onze bombardiers d'eau, une dizaine d'hélicoptères et plus d'une centaine de pompiers luttaient mardi contre un violent feu de forêt qui menace l'oliveraie d'Amfissa, l'une des plus importantes dans le centre de la Grèce, ont annoncé les pompiers.

Le feu a déjà brûlé 300 hectares de terres agricoles et 900 hectares de broussailles. Située au pied du mont Parnasse et s'étendant jusqu'au golf de Corinthe, l'oliveraie de la ville d'Amfissa, chef-lieu de la préfecture de Phocide (ou Fokida) situé à 280 km au nord d'Athènes, comprend des centaines de milliers d'oliviers dont certains sont centenaires.