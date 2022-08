no comment

Un petit garçon a surpris le public lors de l'audience hebdomadaire du pape François avec les fidèles, mercredi 17 août au Vatican.

Au moment où le souverain pontife délivrait son message sur les relations entre la jeunesse et les personnes âgées, le garçon monta silencieusement les escaliers vers le pape, et s'est tenu tranquillement près de lui jusqu'à la fin de la séance. Un fonctionnaire du Vatican l'a ensuite pris par la main, et l'a ramené à une femme dans l'une des dernières rangées.

"L'alliance entre les personnes âgées et les enfants sauvera la famille humaine" a conclu le pape François à la fin de cette audience.