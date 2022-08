Un groupe de militants du groupe écologistes italien Ultima Generazione (dernière génération) a diffusé jeudi des images d'une de leurs actions au Musée Pio-Clementino au Vatican.

Deux membres du groupe se sont collés les mains sur le socle de la statue romaine de Laocoon, l'un des chefs-d'œuvre de la collection des musées du Vatican, pour protester contre le changement climatique.

Ils ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire "Ultima Generazione, no gas e no carbone" (Dernière génération, pas de gaz, pas de charbon), exhortant les responsables politiques à écouter l'appel de la communauté scientifique et à agir contre le changement climatique.