Des Colombiens défilent sur des lits à roulettes à l'occasion de la "Journée mondiale de la paresse", ce dimanche jour de clôture du festival. Il est organisé chaque année depuis 1985 dans la municipalité d'Itagüí dans le nord-ouest du pays.

"La paresse est le moteur du progrès, quand on est trop paresseux pour cuisiner, on va au restaurant, quand on est trop paresseux pour faire sa vaisselle, on achète un lave-vaisselle", explique Carlos Montoya, le créateur de l'événement.