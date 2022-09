no comment

Une plateforme flottante sur la Garonne et un plongeon dans l'eau pour marquer les essais ... À Toulouse, un tournoi de "WateRugby" regroupant amateurs et anciennes stars du ballon ovale signe sa 4e édition, avec notamment un match pour joueurs handicapés.

"C'est un concept unique au monde, original", indique à l'AFP l'ancien rugbyman français Yann Delaigue, à l'initiative du tournoi.

Pendant quatre jours, quelque 600 joueurs et joueuses de tous âges et niveaux, répartis dans des équipes de huit --cinq sur le terrain et trois remplaçants--, se sont s'affrontées pendant 15 minutes sur un terrain flottant de 40 m x 35 m, recouvert de pelouse synthétique, sans touche, ni en-but.

"Pour marquer, il faut plonger dans le fleuve, ce qui rend le spectacle incroyable", s'enthousiasme M. Delaigue.

Parmi les nouveautés de cette édition 2022, un match de rugby à 7, avec des joueurs en fauteuil roulant : "C'est vraiment impressionnant. On a adapté les fauteuils pour qu'ils puissent plonger dans la Garonne, puisque ce sont exactement les mêmes règles que pour les autres valides. Et un dispositif spécial de sécurité a été mis en place pour les aider à remonter sur la plateforme", détaille l'ancien international français.

Installé sur les quais de la Garonne, le public a pu également assister samedi et dimanche à des matchs de "Eau'll Star", réunissant une quarantaine d'anciens joueurs internationaux, comme Vincent Clerc, Christian Califano ou Emile Ntamack.