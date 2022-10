no comment

La plus vieille vigne du monde, à Maribor en Slovénie, pousse depuis plus de 400 ans. Elle figure dans le livre Guinness des records comme étant la plus ancienne à produire encore des fruits.

La vieille vigne a été plantée à Maribor à la fin du Moyen Âge pendant les invasions turques.

Les vendanges de la vieille vigne sont devenues une véritable fête à laquelle assistent de nombreuses personnes.