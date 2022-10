Les inondations dévastatrices qui touchent l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs jours ravagent les terres agricoles et poussent des centaines de milliers de personnes à fuir. Au Nigéria, au moins 300 personnes ont été tuées par les eaux.

Au Pakistan, la situation est aussi catastrophique. Plus de 2000 hôpitaux et centres de soin ont été touchés et plus de 1700 personnes sont mortes dans les inondations.