Indonésiens et visiteurs étrangers commémorent le vingtième anniversaire des attentats de Kuta, sur l'île de Bali. Deux explosions visant un bar et une discothèque ont tué 202 personnes le 12 octobre 2002 et fait plus de deux cents blessés, un bilan faisant de cette attaque l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. De nombreuses victimes étaient australiennes.