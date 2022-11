no comment

Les communistes russes ont déposé des fleurs au Mausolée de Lénine sur la Place Rouge de Moscou pour marquer le 105e anniversaire de la Révolution d'Octobre. Des personnes portant des bannières soviétiques rouges et des portraits des dirigeants soviétiques Vladimir Lénine et Joseph Staline ont longé les murs du Kremlin et déposé des fleurs avant de tenir un rassemblement.

C'est là que les dirigeants du parti communiste et les représentants d'autres partis ont prononcé des discours faisant l'éloge de l'ère soviétique. "Le gouvernement actuel a commencé à réaliser que sans s'appuyer sur la grande époque soviétique, sur nos victoires, il n'est pas possible de gagner une nouvelle guerre que les Anglo-Saxons, l'OTAN, les nazis, les fascistes, les partisans de Bandera (faisant référence aux membres du mouvement nationaliste ukrainien de Stefan Bandera) ont déclenchée contre nous en Ukraine", a déclaré Guennadi Ziouganov, chef du parti communiste.