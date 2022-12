Des chapeaux et des bottes de cow-boy, dans le plus pur style "Far West", ont envahi les rues du centre-ville de San José ce lundi pour montrer fiÚrement la culture équestre du Costa Rica. Des centaines d'animaux et leurs cavaliers ont défilé à "El Tope" pour commémorer, aprÚs trois ans sans spectacle en raison de la pandémie de coronavirus, la Journée nationale du cavalier. Une tradition qui soulÚve des critiques de la part des défenseurs de la cause animale.

