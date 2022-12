La violente tempête qui s'est abattue sur le nord-est des États-Unis et une partie du Canada est finalement arrivée à son terme. "Nous sommes face à ce dont on parlera aujourd'hui, mais aussi pendant des générations, comme le blizzard de 22" avait décrit la gouverneure de l'état de New York Kathy Hochul. Elle a précisé que la tempête avait dépassé en brutalité celle de 1977, qui avait marqué la région par son intensité, sa longévité et la férocité de ses vents.

